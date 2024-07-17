Le SC 3 EasyFix est le nettoyeur vapeur le plus rapide de la gamme, prêt en seulement 30 secondes. Le réservoir à eau remplissable en permanence permet de travailler sans interruption. Le SC 3 EasyFix nettoie sans produits chimiques et peut ainsi être employé presque partout. Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine jusqu’à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques²⁾ présents sur les surfaces dures courantes de la maison. Les nombreux accessoires permettent un nettoyage hygiénique du carrelage, des vitres, des plaques de cuisson et de la hotte, même jusque dans les moindres interstices, y compris en cas de saleté incrustée. L'appareil est vendu avec une buse de sol EasyFix permettant de nettoyer les sols en pronfondeur. La serpillière se fixe très facilement sur la buse de sol grâce à un système pratique de bandes autoagrippantes et se retire sans entrer en contact avec la saleté. Le réglage de la vapeur sur 2 niveaux permet un ajustement parfait de la quantité de vapeur en fonction de la surface et du degré d’encrassement. Le nettoyeur vapeur est équipé d'un compartiment pour ranger les accessoires et d'une position parking pourle rangement de la buse de sol. Le SC 3 EasyFix est certifié efficace dans la lutte contre les punaises de lit par un laboratoire indépendant (Laboratoire Diagnostic Insecte, LDI) affilié à l'Institut National d'Etude et de Lutte contre la Punaise de lit (INELP).