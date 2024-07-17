Le nettoyeur vapeur SC 4 Deluxe EasyFix nettoie avec puissance et élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques courantes²⁾ sur les surfaces dures. Le réservoir est amovible et rechargeable en permanence, ce qui garantit un nettoyage ininterrompu. Grâce au réglage de la vapeur sur trois niveaux, le débit de vapeur peut être adapté à la surface et à la saleté. La bande LED autour de l'appareil affiche l'état de fonctionnement de l'appareil. Le nettoyeur vapeur dispose d'un très grand compartiment de rangement pour ranger facilement les accessoires, les câbles et le tuyau directement sur l'appareil. La buse de sol EasyFix permet de venir à bout de toutes les salissures des sols tandis que la buse à main offre la possibilité de nettoyer en profondeur les taches tenaces sur les carreaux, les plaques de cuisson, les hottes d'aspirations, les miroirs ou les vitres. Le SC 4 Deluxe EasyFix est certifié efficace dans la lutte contre les punaises de lit par un laboratoire indépendant (Laboratoire Diagnostic Insecte, LDI) affilié à l'Institut National d'Etude et de Lutte contre la Punaise de lit (INELP).