Le nettoyeur vapeur SC 4 EasyFix Plus nettoie en profondeur et sans produits chimiques toutes vos surfaces pour garantir une propreté et une hygiène impeccables dans votre intérieur. Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine jusqu’à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques²⁾ présents sur les surfaces dures courantes de la maison. Le réglage de la vapeur sur deux niveaux de puissance permet d'adapter votre nettoyage à la surface et au degré de saleté. Le SC 4 EasyFix Plus est équipé de nombreux accessoires qui permettent de nettoyer en profondeur les carreaux, les plaques de cuisson, les hottes aspirantes et tous les interstices. L'adaptateur moquette est fourni dans cette version ce qui vous permettra de rafraîchir vos moquettes et vos tapis. La buse de sol flexible EasyFix est dotée d'une technologie à lamelles qui permet de répartir uniformément la vapeur tout au long de la buse, pour des résultats de nettoyage parfaits. Grâce aux bandes autoaggripantes, la serpillière peut être fixée et retirée rapidement sans entrer en contact avec la saleté. Côté rangement, tous les accessoires peuvent être rangés dans le compartiment prévuàcet effet. La position parking permet de venir fixer la buse de sol directement sur l'appareil. Le SC 4 EasyFix Plus est certifié efficace dans la lutte contre les punaises de lit par un laboratoire indépendant (Laboratoire Diagnostic Insecte, LDI) affilié à l'Institut National d'Etude et de Lutte contre la Punaise de lit (INELP).