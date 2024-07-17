Seuls nos produits les plus innovants et les plus performants portent la signature du pionnier de la technologie et fondateur de l'entreprise, Alfred Kärcher. Le nouveau SC 5 Deluxe Signature Line est reconnaissable au premier coup d'oeil comme étant le meilleur appareil Kärcher de sa catégorie. Notre nettoyeur vapeur haut-de-gamme fait du nettoyage hygiénique un exercice relaxant. Des fonctionnalités comme le réglage du débit de vapeur qui permet d'adapter la puissance à la surface ou au degré de salissure ou encore la fonction VapoHydro qui permet d'ajouter de l'eau chaude en supplément font de cet appareil, un nettoyeur vapeur de qualité supérieure. Le réservoir est amovible et peut être rempli en continu, ce qui garantit un nettoyage sans interruption. Grâce à l'affichage LED en temps réel, vous pouvez voir à quelle vitesse l'appareil est prêt à l'emploi mais aussi la température de votre nettoyeur ! Grâce au compartiment à accessoires intégré, ce n'est pas seulement votre intérieur qui est rangé une fois le ménage terminé. Le SC 5 EasyFix Deluxe Signature Line est certifié efficace dans la lutte contre les punaises de lit par un laboratoire indépendant (Laboratoire DiagnosticInsecte, LDI) affilié à l'Institut National d'Etude et de Lutte contre la Punaise de lit (INELP).