SC 1 Multi & Up Textile Edition
Le balai vapeur 4 en 1 multifonction SC 1 Multi & Up peut être utilisé dans 3 positions différentes et comme nettoyeur vapeur à main, en parfaite adéquation avec les besoins individuels.
Le balai vapeur 4 en 1 compact SC 1 Multi & Up nettoie sans aucun produit chimique et est prêt en un clin d'œil pour un nettoyage d'appoint en profondeur à la maison, soit comme nettoyeur vapeur à main multifonction soit comme balai vapeur 3 en 1 polyvalent grâce au set suceur pour sol EasyFix Large inclus. L'utilisation dans 3 positions différentes de l'appareil – supérieure, médiane et inférieure – est parfaitement adaptée aux besoins individuels. Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine jusqu’à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques courantes²⁾ présents sur les surfaces dures. Le design compact et pratique de l'appareil permet un maniement sans fatigue et un rangement à encombrement minimal. Le SC 1 Multi & Up est prêt à l'emploi en trente secondes et se remplit facilement grâce au réservoir à eau amovible, et ce, sans longue attente ni interruption du travail. La cartouche de détartrage remplaçable assure un détartrage automatique et ainsi une durée de vie 5 fois plus longue. Les témoins lumineux à LED associés au tableau de commande permettent une utilisation simple et sans mal. Les différents modes comme Préchauffage, Prêt à l'emploi, Mode vapeur et Remplacement de la cartouche sont indiqués en permanence.
Caractéristiques et avantages
Utilisation 4 en 1 innovante avec une polyvalence unique
- Le concept 3 en 1 unique avec 3 positions de balai différentes permet de choisir à tout moment la configuration optimale du balai.
- Position supérieure : accès idéal sous les meubles et application de vapeur sporadique. Position médiane : combine un accès facile sous les meubles et un poids agréable en main. Position inférieure : poids ultra léger en main et appareil autoportant en cas de courtes pauses.
Design compact et pratique de l'appareil
- Maniement aisé grâce au design compact de l'appareil.
- Forme ergonomique pour un nettoyage sans fatigue.
- L'appareil peut être stocké sur le lieu d'utilisation pour un accès facile.
Vapeur continue et cartouche de détartrage intégrée
- Le réservoir amovible peut être rempli à tout moment sans problème, pour une vapeur constante sans interruption de travail.
- Grâce à la cartouche de détartrage intelligente, l'eau est automatiquement débarrassée du calcaire, ce qui prolonge considérablement la durée de vie de l'appareil.
- Le remplacement de la cartouche est indiqué par un témoin lumineux à LED une heure à l'avance.
Témoins lumineux à LED avec tableau de commande
- Pour une utilisation simple et sans mal.
- Pour actionner la vapeur, il suffit d'effleurer une fois le tableau de commande, sans aucun effort physique.
- Les témoins lumineux indiquent clairement les modes suivants : Préchauffage, Prêt à l'emploi, Mode vapeur et Remplacement de la cartouche requis.
Temps de chauffage court
- Avec un temps de chauffe de seulement 30 secondes, le nettoyeur est prêt à être utilisé en un tour de main.
Buse de sols EasyFix Large avec articulation flexible et fixation autoagrippante de la serpillière
- Changement de serpillère sans contact avec la saleté et fixation aisée de la serpillère grâce au système velcros.
Spécifications
Données techniques
|Surface nettoyée avec un réservoir (m²)
|env. 30
|Puissance de chauffe (W)
|1300
|Longueur du câble (m)
|5
|Temps de chauffe (min)
|0,5
|Capacité du réservoir (ml)
|200
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|1,6
|Poids avec emballage (kg)
|3,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|345 x 113 x 190
Inclus dans la livraison
- Serpillière de sol universelle EasyFix Large: 1 Pièce(s)
- Bonnette en microfibres pour buse à main: 1 Pièce(s)
- Cartouche de détartrage: 1 Pièce(s)
- Défroisseur vapeur
- Buse à main
- Brosse de sol: EasyFix Large
- Nombre de tubes à vapeur: 2 Pièce(s)
- Longueur des tuyaux de vapeur: 0.5 m
Équipement
- Réservoir: amovible et rechargeable en permanence
- Attache-câble à crochets et à boucles
Videos
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Robinetterie
- Lavabos
- Carrelages
- Fenêtres et surfaces vitrées
- Hottes d'aspiration
- Plaque de cuisson
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine SC 1 Multi & Up Textile Edition
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.