Le SC 3 EasyFix est le nettoyeur vapeur le plus rapide de sa catégorie et est prêt à l'emploi après seulement 30 secondes de préchauffage. Le réservoir d'eau rechargeable en continu permet un nettoyage ininterrompu. La cartouche anticalcaire détartre l'eau, augmentant ainsi la durée de vie de l'appareil. Le Kärcher SC 3 EasyFix nettoie sans produits chimiques et peut être utilisé pratiquement partout dans la maison. Il peut être utilisé sur tous les types de surfaces dures domestiques. Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine 99,999 % des coronavirus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques courantes²⁾ des surfaces dures domestiques typiques. Ses nombreux accessoires nettoient de manière hygiénique les carreaux, les plaques de cuisson, les hottes aspirantes et même les plus petits interstices, y compris les saletés tenaces. Il est également équipé de la buse de sols EasyFix avec articulation flexible pour une excellente ergonomie et des résultats de nettoyage parfaits. Grâce au système pratique de fermeture auto-agrippante, la serpillière en microfibres pour sols peut être fixée sans effort à la buse de sols et retirée sans entrer en contact avecla saleté. Grâce à la régulation de la vapeur en deux étapes, l'intensité de la vapeur peut être parfaitement adaptée à la surface et à la saleté. Détails supplémentaires : rangement des accessoires et position de stationnement pour la buse pour sols.