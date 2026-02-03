SC 3 EasyFix Plus
Le nettoyeur vapeur SC 3 EasyFix avec buse de sols EasyFix et cartouche anti-calcaire permet un nettoyage ininterrompu grâce à son réservoir d'eau rechargeable en continu. Il chauffe en seulement 30 secondes.
Le SC 3 EasyFix est le nettoyeur vapeur le plus rapide de sa catégorie et est prêt à l'emploi après seulement 30 secondes de préchauffage. Le réservoir d'eau rechargeable en continu permet un nettoyage ininterrompu. La cartouche anticalcaire détartre l'eau, augmentant ainsi la durée de vie de l'appareil. Le Kärcher SC 3 EasyFix nettoie sans produits chimiques et peut être utilisé pratiquement partout dans la maison. Il peut être utilisé sur tous les types de surfaces dures domestiques. Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine 99,999 % des coronavirus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques courantes²⁾ des surfaces dures domestiques typiques. Ses nombreux accessoires nettoient de manière hygiénique les carreaux, les plaques de cuisson, les hottes aspirantes et même les plus petits interstices, y compris les saletés tenaces. Il est également équipé de la buse de sols EasyFix avec articulation flexible pour une excellente ergonomie et des résultats de nettoyage parfaits. Grâce au système pratique de fermeture auto-agrippante, la serpillière en microfibres pour sols peut être fixée sans effort à la buse de sols et retirée sans entrer en contact avecla saleté. Grâce à la régulation de la vapeur en deux étapes, l'intensité de la vapeur peut être parfaitement adaptée à la surface et à la saleté. Détails supplémentaires : rangement des accessoires et position de stationnement pour la buse pour sols.
Caractéristiques et avantages
Temps de chauffage courtAvec un temps de chauffe de seulement 30 secondes, le nettoyeur est prêt à être utilisé en un tour de main.
Set de nettoyage de sol EasyFix, avec buse dotée d'une articulation souple et système de fixation pratique de la serpillèreRésultats de nettoyage parfaits sur une variété de sols durs dans la maison grâce à une technologie à lamelles efficace. Changement de serpillère sans contact avec la saleté et fixation aisée de la serpillère grâce au système velcros. Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral avec le sol, peu importe la taille de l'utilisateur grâce à l'articulation flexible de la buse de sol.
Vapeur continue et cartouche de détartrage intégréeLe réservoir est remplissable aisément à tout moment pour bénéficier de la vapeur en continu sans avoir à interrompre le travail. Grâce à la cartouche de détartrage intelligente, l'eau est automatiquement débarrassée du calcaire, ce qui prolonge considérablement la durée de vie de l'appareil.
Accessoires multifonction
- Nettoyage en fonction du besoin des surfaces les plus diverses au moyen de la buse de sol, de la buse à main, de la brosse ronde, etc.
Serpillière et bonnette pour buse à main
- Pour un résultat impeccable, un détachage et une élimination améliorés des saletés.
Sécurité enfants
- La sécurité enfants intègre un système de verrouillage et donc une protection fiable de l'appareil.
Régulation de débit de vapeur de 2 niveaux
- Le débit de vapeur peut être adapté en fonction de la surface et du degré d'encrassement.
Rangement des accessoires et position parking
- Rangement des accessoires pratique et position parking confortable du suceur sol pendant les pauses.
Bouton Marche/Arrêt sur l'appareil
- Mise en marche et à l'arrêt simples de l'appareil.
Spécifications
Données techniques
|Certificat de contrôle¹⁾
|Élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % des bactéries²⁾
|Surface nettoyée avec un réservoir (m²)
|env. 75
|Puissance de chauffe (W)
|1900
|Pression vapeur max. (bar)
|max. 3,5
|Longueur du câble (m)
|4
|Temps de chauffe (min)
|0,5
|Capacité du réservoir (l)
|1
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|3,1
|Poids avec emballage (kg)
|4,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|360 x 236 x 253
¹⁾ Lors d’un nettoyage ponctuel avec le nettoyeur vapeur Kärcher, c.-à-d. avec une durée de vaporisation de 30 secondes en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,999 % des virus enveloppés tels que les virus de la grippe (à l’exception du virus de l’hépatite B) sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : virus modifié de la vaccine Ankara). / ²⁾ Lors d’un nettoyage à une vitesse de nettoyage de 30 cm/s, en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,99 % de toutes les bactéries domestiques habituelles sont éliminées des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : Enterococcus hirae). / ³⁾ Facteur minimum de prolongation de la durée de vie du produit, basé sur des tests internes avec une dureté de l'eau de 20 °dH et une dureté carbonatée de 15 °dH.
Inclus dans la livraison
- Serpillière de sol universelle EasyFix: 2 Pièce(s)
- Bonnette en microfibres pour buse à main: 1 Pièce(s)
- Cartouche de détartrage: 1 Pièce(s)
- Buse à jet rectiligne
- Buse à main
- Power buse
- Brosse ronde, petite (noire): 1 Pièce(s)
- Grande brosse ronde
- Brosse de sol: EasyFix
- Nombre de tubes à vapeur: 2 Pièce(s)
- Longueur des tuyaux de vapeur: 0.5 m
- Adaptateur moquette
Équipement
- Sécurité enfants
- Soupape de sécurité
- Régulation du débit vapeur: sur la poignée (deux niveaux)
- Réservoir: rechargeable en permanence
- Flexible vapeur avec poignée-pistolet: 2.2 m
- Interrupteur ON/OFF intégré
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Robinetterie
- Lavabos
- Carrelages
- Fenêtres et surfaces vitrées
- Hottes d'aspiration
- Plaque de cuisson
- Rafraîchissement des moquettes et tapis
