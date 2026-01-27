SC 4 EasyFix Plus
SC 4 EasyFix Plus : autonomie illimitée grâce à un remplissage en continu du réservoir amovible. Polyvalent et très bien équipé pour le nettoyage en profondeur des surfaces.
Le nettoyeur vapeur SC 4 EasyFix Plus nettoie en profondeur et sans produits chimiques toutes vos surfaces pour garantir une propreté et une hygiène impeccables dans votre intérieur. Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine jusqu’à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques²⁾ présents sur les surfaces dures courantes de la maison. Le réglage de la vapeur sur deux niveaux de puissance permet d'adapter votre nettoyage à la surface et au degré de saleté. Le SC 4 EasyFix Plus est équipé de nombreux accessoires qui permettent de nettoyer en profondeur les carreaux, les plaques de cuisson, les hottes aspirantes et tous les interstices. L'adaptateur moquette est fourni dans cette version ce qui vous permettra de rafraîchir vos moquettes et vos tapis. La buse de sol flexible EasyFix est dotée d'une technologie à lamelles qui permet de répartir uniformément la vapeur tout au long de la buse, pour des résultats de nettoyage parfaits. Grâce aux bandes autoaggripantes, la serpillière peut être fixée et retirée rapidement sans entrer en contact avec la saleté. Côté rangement, tous les accessoires peuvent être rangés dans le compartiment prévuàcet effet. La position parking permet de venir fixer la buse de sol directement sur l'appareil. Le SC 4 EasyFix Plus est certifié efficace dans la lutte contre les punaises de lit par un laboratoire indépendant (Laboratoire Diagnostic Insecte, LDI) affilié à l'Institut National d'Etude et de Lutte contre la Punaise de lit (INELP).
Caractéristiques et avantages
Autonomie illimitée par un remplissage en permanence du réservoir d'eauAutonomie illimitée par un remplissage en permanence du réservoir d'eau
Set de nettoyage de sol EasyFix, avec buse dotée d'une articulation souple et système de fixation pratique de la serpillèreRésultats de nettoyage parfaits sur une variété de sols durs dans la maison grâce à une technologie à lamelles efficace. Changement de serpillère sans contact avec la saleté et fixation aisée de la serpillère grâce au système velcros. Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral avec le sol, peu importe la taille de l'utilisateur grâce à l'articulation flexible de la buse de sol.
Range câble intégréRangement sûr du câble et des accessoires
Accessoires Premium pour des applications diverses
- Nettoyage en fonction du besoin des surfaces les plus diverses au moyen de la buse de sol, de la buse à main, de la brosse ronde, etc.
Serpillière et bonnette pour buse à main
- Pour un résultat impeccable, un détachage et une élimination améliorés des saletés.
Sécurité enfants
- La sécurité enfants intègre un système de verrouillage et donc une protection fiable de l'appareil.
Régulation de débit de vapeur de 2 niveaux
- Le débit de vapeur peut être adapté en fonction de la surface et du degré d'encrassement.
Rangement des accessoires et position parking
- Rangement des accessoires pratique et position parking confortable du suceur sol pendant les pauses.
Bouton Marche/Arrêt sur l'appareil
- Mise en marche et à l'arrêt simples de l'appareil.
Spécifications
Données techniques
|Certificat de contrôle¹⁾
|Élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % des bactéries²⁾
|Surface nettoyée avec un réservoir (m²)
|env. 100
|Puissance de chauffe (W)
|2000
|Pression vapeur max. (bar)
|max. 3,5
|Longueur du câble (m)
|4
|Temps de chauffe (min)
|4
|Contenance de chaudière (l)
|0,5
|Capacité du réservoir (l)
|0,8
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|4,1
|Poids avec emballage (kg)
|5,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|380 x 251 x 273
¹⁾ Lors d’un nettoyage ponctuel avec le nettoyeur vapeur Kärcher, c.-à-d. avec une durée de vaporisation de 30 secondes en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,999 % des virus enveloppés tels que les virus de la grippe (à l’exception du virus de l’hépatite B) sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : virus modifié de la vaccine Ankara). / ²⁾ Lors d’un nettoyage à une vitesse de nettoyage de 30 cm/s, en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,99 % de toutes les bactéries domestiques habituelles sont éliminées des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : Enterococcus hirae).
Inclus dans la livraison
- Serpillière de sol universelle EasyFix: 2 Pièce(s)
- Bonnette en microfibres pour buse à main: 1 Pièce(s)
- Détartrant poudre: 3 Pièce(s)
- Buse à jet rectiligne
- Buse à main
- Power buse
- Brosse ronde, petite (noire): 1 Pièce(s)
- Grande brosse ronde
- Brosse de sol: EasyFix
- Nombre de tubes à vapeur: 2 Pièce(s)
- Longueur des tuyaux de vapeur: 0.5 m
- Adaptateur moquette
Équipement
- Sécurité enfants
- Soupape de sécurité
- Régulation du débit vapeur: sur la poignée (deux niveaux)
- Réservoir: amovible et rechargeable en permanence
- Flexible vapeur avec poignée-pistolet: 2.2 m
- Interrupteur ON/OFF intégré
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
Domaines d'utilisation
- Rafraîchissement des moquettes et tapis
- Sols durs
- Robinetterie
- Lavabos
- Carrelages
- Fenêtres et surfaces vitrées
- Hottes d'aspiration
- Plaque de cuisson
