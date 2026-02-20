Précision impressionnante : avec une largeur de 8 centimètres, le couteau à gazon de la cisaille à gazon et à arbustes sans fil GSH 2 Plus légère avec batterie embarquée vous permet de tailler sans effort les bordures de pelouse le long des allées de jardin, terrasses ou parterres de fleurs. Le taille-buissons d'une longueur de 11 centimètres permet de sculpter avec précision les buissons de votre jardin. L'appareil a également d'autres avantages comme le changement rapide et sans outil des couteaux par simple appui sur un bouton, l'œillet de suspension sur le taille-buissons pour un rangement peu encombrant ainsi que le manche télescopique en option (non inclus) pour une coupe confortable des bordures de pelouse.