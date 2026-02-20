GSH 2 Plus
Précision appréciable : la cisaille à gazon et à arbustes 2 en 1 sans fil permet de tailler rapidement les bordures de pelouse et les arbustes.
Précision impressionnante : avec une largeur de 8 centimètres, le couteau à gazon de la cisaille à gazon et à arbustes sans fil GSH 2 Plus légère avec batterie embarquée vous permet de tailler sans effort les bordures de pelouse le long des allées de jardin, terrasses ou parterres de fleurs. Le taille-buissons d'une longueur de 11 centimètres permet de sculpter avec précision les buissons de votre jardin. L'appareil a également d'autres avantages comme le changement rapide et sans outil des couteaux par simple appui sur un bouton, l'œillet de suspension sur le taille-buissons pour un rangement peu encombrant ainsi que le manche télescopique en option (non inclus) pour une coupe confortable des bordures de pelouse.
Caractéristiques et avantages
Changement des couteaux sans outilsPermutation simple entre le couteau à gazon et le taille-buissons avec le système de changement rapide.
Lames découpées au laser et affûtées au diamantPermettent d'obtenir des résultats précis.
Design ergonomique de la poignéePour une agréable prise en main, même pendant les interventions prolongées.
Œillet de suspension
- Pour un rangement peu encombrant.
Interrupteur de sécurité
- Empêche tout démarrage accidentel de la cisaille à herbe et à arbustes.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Longueur de la lame pour tailler (cm)
|11
|Espace entre les dents de la lame pour tailler (mm)
|8
|Largeur de coupe de la lame pour sculpter (cm)
|8
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Tension de la batterie (V)
|3,6
|Rendement par charge de la batterie – coupe d'arbustes * (m)
|max. 400
|Rendement par charge de la batterie – coupe de gazon (m)
|max. 500
|Autonomie par charge de batterie (min)
|max. 50
|Durée de charge de la batterie (min)
|155
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|0,6
|Poids avec emballage (kg)
|1,7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|392 x 81 x 132
* Longueur de lamier mètres courants
Équipement
- Lame pour tailler
- Lame pour sculpter
- Crochet de stockage
- Protection des lames
Domaines d'utilisation
- Bordures de pelouse, par exemple au niveau des plates-bandes ou des allées
- Rabattage et taille décorative des buissons et arbustes
