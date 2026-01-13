Compact, léger et sans fil, le sculpteur de végétaux GSH 18-20 est idéal pour la taille, l’entretien et la sculpture de végétaux tels que les petits arbustes. Une lame pour tailler (20 cm) et une lame pour sculpter (12 cm) pour s’adapter à vos besoins tout en conservant un confort d’utilisation et une coupe optimale. Un changement de lame simple et rapide sans utiliser d’outil.