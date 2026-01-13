Sculpteur de végétaux GSH 18-20 (sans batterie)
Compact, léger et sans fil, le sculpteur de végétaux GSH 18-20 est idéal pour la taille, l’entretien et la sculpture de végétaux tels que les petits arbustes. Une lame pour tailler (20 cm) et une lame pour sculpter (12 cm) pour s’adapter à vos besoins tout en conservant un confort d’utilisation et une coupe optimale. Un changement de lame simple et rapide sans utiliser d’outil.
Caractéristiques et avantages
Fonction 2 en 1Changement sans effort de la lame pour tailler à la lame pour sculpter
Changement des couteaux sans outilsSystème de vissage simple et efficace
Lame double action affutée au diamantPermettent d'obtenir des résultats précis.
Protection lame
- Pour un rangement peu encombrant.
Design ergonomique de la poignée
- Pour une agréable prise en main, même pendant les interventions prolongées.
Interrupteur de sécurité
- Empêche tout démarrage accidentel de la cisaille à herbe et à arbustes.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie. Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion. La batterie interchangeable peut être utilisée dans d'autres appareils de la plateforme Kärcher Battery Power 18 V.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Longueur de la lame pour tailler (cm)
|20
|Espace entre les dents de la lame pour tailler (mm)
|10
|Largeur de coupe de la lame pour sculpter (cm)
|12
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Voltage (V)
|18
|Rendement par charge de la batterie – coupe d'arbustes * (m)
|max. 800 (2,5 Ah) / max. 1600 (5 Ah)
|Rendement par charge de la batterie – coupe de gazon (m)
|max. 1000 (2,5 Ah) / max. 2000 (5 Ah)
|Autonomie par charge de batterie (min)
|max. 100 (2,5 Ah) / max. 200 (5 Ah)
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|1,2
|Poids avec emballage (kg)
|2,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|582 x 100 x 174
* Longueur de lamier mètres courants
Inclus dans la livraison
- Versions: Livré sans chargeur ni batterie
- Lame pour tailler
- Lame pour sculpter
- Protection des lames
Équipement
- Crochet de stockage
Videos
Domaines d'utilisation
- Bordures de pelouse, par exemple au niveau des plates-bandes ou des allées
- Rabattage et taille décorative des buissons et arbustes
- Buissons
Accessoires
Tous les produits qui fonctionnent avec la même plateforme de batterie
Trouver des pièces détachées d'origine Sculpteur de végétaux GSH 18-20 (sans batterie)
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.