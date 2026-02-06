Efficacité, précision et confort : le tout réuni dans un seul appareil. Avec le coupe-bordures sur batterie LTR 3-18 Dual Battery Set, l'entretien du jardin devient un plaisir. Le puissant moteur de 36 V est alimenté par 2 batteries lithium-ion de 18 V qui lui fournissent l'énergie nécessaire pour travailler avec puissance. La deuxième poignée réglable et la fonction télescopique pour le manche assurent le confort de l'utilisateur. Ainsi, l'appareil peut toujours être manipulé dans une position droite qui ménage le dos. Qu'il s'agisse de grandes surfaces ou de coins difficiles à atteindre, ce coupe-bordures à batterie vient à bout de tout sans problème. Le fil de coupe rotatif garantit une coupe précise du gazon, tandis que l'étrier de protection des plantes dépliable assure que les plantes et les arbres restent protégés pendant l'utilisation. L'angle d'inclinaison de la tête de coupe peut être ajusté pour la coupe sous des obstacles ou sur des talus. Ce produit intégre la plateforme batterie 18 V Kärcher, offrant de nombreux produits utilisable avec une seule et même batterie. Deux batteries 18 V et un chargeur rapide sont inclus dans la livraison.