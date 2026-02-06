Coupe bordures LTR 3-18 Dual (avec batteries)
Polyvalent et puissant : avec son puissant moteur de 36 V, il coupe efficacement l'herbe haute et travaille là où la tondeuse ne peut pas aller. Batteries et chargeur rapide inclus.
Efficacité, précision et confort : le tout réuni dans un seul appareil. Avec le coupe-bordures sur batterie LTR 3-18 Dual Battery Set, l'entretien du jardin devient un plaisir. Le puissant moteur de 36 V est alimenté par 2 batteries lithium-ion de 18 V qui lui fournissent l'énergie nécessaire pour travailler avec puissance. La deuxième poignée réglable et la fonction télescopique pour le manche assurent le confort de l'utilisateur. Ainsi, l'appareil peut toujours être manipulé dans une position droite qui ménage le dos. Qu'il s'agisse de grandes surfaces ou de coins difficiles à atteindre, ce coupe-bordures à batterie vient à bout de tout sans problème. Le fil de coupe rotatif garantit une coupe précise du gazon, tandis que l'étrier de protection des plantes dépliable assure que les plantes et les arbres restent protégés pendant l'utilisation. L'angle d'inclinaison de la tête de coupe peut être ajusté pour la coupe sous des obstacles ou sur des talus. Ce produit intégre la plateforme batterie 18 V Kärcher, offrant de nombreux produits utilisable avec une seule et même batterie. Deux batteries 18 V et un chargeur rapide sont inclus dans la livraison.
Caractéristiques et avantages
Puissance de 36 VPuissant moteur de 36 V alimenté par deux batteries Li-Ion de 18 V.
Système de coupe efficaceLe fil de coupe permet d'atteindre facilement les recoins et passages étroits du jardin. Le fil torsadé garantit une coupe précise et un fonctionnement très silencieux.
Taille des borduresTête de coupe orientable pour des bordures de pelouse nettes le long des terrasses et des chemins.
Tête de coupe inclinable
- Taille ergonomique, même sous les obstacles bas tels que les bancs de jardin.
Étrier de protection des plantes dépliable
- Évite d'abîmer les plantes, lors de la taille le long des parterres de fleurs, ou les arbres.
Manche télescopique
- Peut être ajusté à la taille de l'utilisateur. Pour une position de travail droite qui ménage le dos.
Design ergonomique de la poignée
- Poignée caoutchoutée pour une prise en main sûre et un toucher agréable lors du travail.
- L'inclinaison de la deuxième poignée est réglable pour une posture ergonomique et détendue.
Prolongement automatique du fil
- Grâce au réajustement automatique, le fil présente toujours une longueur parfaite.
Utilisation optionnelle de lames de débroussailleuse
- Idéal pour les tâches particulièrement exigeantes telles que le désherbage.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- Technologie temps réel avec afficheur LCD de la batterie : affichage de l'autonomie restante, du temps de charge restant et de la capacité de la batterie.
- Les deux batteries interchangeables peuvent être utilisées avec tous les autres appareils de la plateforme Kärcher Battery Power 18 V.
Spécifications
Données techniques
|Tension du moteur (V)
|36
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Diamètre du cercle de coupe (cm)
|30
|Outil de coupe
|Tête de fil
|Réajustement du fil
|automatique
|Forme du fil
|tourné
|Diamètre du fil (mm)
|2
|Réglage de la vitesse
|non
|Vitesse de rotation (tr/min)
|8000
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Voltage (V)
|18
|Capacité (Ah)
|2
|Nombre de batteries requises (Pièce(s))
|2
|Autonomie par charge de batterie * (m)
|max. 480 (2,0 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 28 (2,0 Ah)
|Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80 %/100 % (min)
|44 / 83
|Courant de charge (A)
|2,5
|Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|2,4
|Poids avec emballage (kg)
|6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|345 x 350 x 1285
Inclus dans la livraison
- Versions: Batteries et chargeur inclus
- Batterie: batterie rechargeable Battery Power 18 V/2,0 Ah (2 pièces)
- Chargeur: Chargeur rapide 18 V (2 pièces)
- Ceinture de maintien
Équipement
- Bobine de fil
- Étrier de protection des plantes
- Réglage de l'angle d'inclinaison
- Poignée supplémentaire
- Tête de coupe rotative
Videos
Domaines d'utilisation
- Pelouse
- Bordures de pelouse, par exemple au niveau des plates-bandes ou des allées
Accessoires
Tous les produits qui fonctionnent avec la même plateforme de batterie
Trouver des pièces détachées d'origine Coupe bordures LTR 3-18 Dual (avec batteries)
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.