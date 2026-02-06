Le coupe-bordures sur batterie LTR 3-18 Dual est une solution particulièrement puissante et confortable pour tailler avec précision les pelouses et les bordures de gazon. Le puissant moteur de 36 V est alimenté par 2 batteries lithium-ion de 18 V qui lui fournissent l'énergie nécessaire pour travailler avec puissance. La deuxième poignée réglable et la fonction télescopique pour le manche du coupe-bordures garantissent un travail ergonomique. Le fil de coupe rotatif assure une coupe précise du gazon, tandis que l'étrier de protection des plantes dépliable garantit une distance sûre par rapport aux plantes et aux arbres. Qu'il s'agisse de coins étroits ou d'endroits difficiles dans le jardin, ce coupe-bordures sans fil relève tous les défis. L'angle d'inclinaison réglable de la tête de coupe permet également de tailler sous des obstacles ou sur des talus avec un résultat propre. Le réajustement automatique du fil de coupe garantit toujours une longueur parfaite du fil et une coupe précise. Ce produit intégre la plateforme batterie 18 V Kärcher, offrant de nombreux produits utilisable avec une seule et même batterie. Produit livré sans batterie ni chargeur, disponible en accessoire.