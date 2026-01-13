Le coupeur de branches TLO 18-32 va vous permettre de couper tout type de branches jusqu’à 32 mm de diamètre sans que l’utilisateur exerce de force physique. En effet, il suffit d’appuyer sur la gâchette pour que la lame Bypass en téflon se ferme et exerce une puissance de 250 Nm pour effectuer une coupe nette et précise. Léger, maniable et d’une longueur de 0.85 m, vous pourrez l’utiliser d’une seule main (contrairement à un sécateur) pour atteindre les branches en hauteur.