TLO 18-32 (sans batterie)
Le coupeur de branches TLO 18-32 va vous permettre de couper tout type de branches jusqu’à 32 mm de diamètre sans que l’utilisateur exerce de force physique. En effet, il suffit d’appuyer sur la gâchette pour que la lame Bypass en téflon se ferme et exerce une puissance de 250 Nm pour effectuer une coupe nette et précise. Léger, maniable et d’une longueur de 0.85 m, vous pourrez l’utiliser d’une seule main (contrairement à un sécateur) pour atteindre les branches en hauteur.
Caractéristiques et avantages
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 VL'appareil peut être alimenté avec toutes les batteries Kärcher Battery Power 18 V.
Lame bypassCoupe particulièrement précise et en douceur.
Portée étendueMême les branches les plus hautes peuvent être atteintes sans problème.
Le crochet agit comme une pince
- Grâce au crochet qui fait également office de pince, vous pouvez retirer les branches qui se sont coincées dans l'arbre.
Déverrouillage de sécurité
- Empêche tout démarrage involontaire du sécateur.
Poignée caoutchoutée
- Pour un confort maximal, notamment lors des interventions prolongées.
Lame en acier avec revêtement en téflon
- La lame en acier de haute qualité garantit une longue durée de vie.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Entraînement
|Moteur des brosses
|Longueur totale (cm)
|91
|Épaisseur de coupe du bois mort (cm)
|2,8
|Épaisseur de coupe du bois vert (cm)
|3
|Effort de coupe (Nm)
|250
|Volume sonore (dB (A))
|80
|Matériau des lames
|Acier avec revêtement en téflon
|Épaisseur des lames (mm)
|4,8
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Voltage (V)
|18
|Autonomie par charge de batterie * (Coupes)
|max. 375 (2,5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5 Ah)
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|2,4
|Poids avec emballage (kg)
|3,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|911 x 96 x 209
* Ø de branche : 3 cm
Inclus dans la livraison
- Versions: Livré sans chargeur ni batterie
Équipement
- Poignée: rigide, monopolaire
- Type de lame: Bypass
- Crochet de hache
Domaines d'utilisation
- Branches supérieures
- Branches
