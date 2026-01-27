PSU 4-18 (sans batterie)
Le pulvérisateur sans fil PSU 4-18 vous permet de prendre soin de vos plantes en pulvérisant des engrais ou des produits phytosanitaires par simple pression sur un bouton.
Le pulvérisateur sans fil PSU 4-18 vous facilite le jardinage lorsqu'il s'agit de pulvériser des produits liquides pour fortifier et protéger vos plantes. Pulvérisation d'engrais, élimination des parasites, désherbage ou arrosage des petits plants : le PSU 4-18 et ses différents jet sont adaptés à tous ces domaines d'utilisation. Le tout sans aucun pompage manuel pour la montée en pression. La pompe du pulvérisateur à pression s'actionne par simple pression sur un bouton. Grâce à la gâchette située sur la lance, le jet peut être activé en fonction des besoins, réglé sur le mode continu ou ajusté directement sur la buse pour passer progressivement du nuage fin au jet crayon. La sangle facilite le transport du pulvérisateur et permet d'avoir toujours une main libre. Le réservoir de 4 litres possède un indicateur de niveau de remplissage intégré et le bouchon peut également servir de doseur pour mesurer le produit à pulvériser. Pour un travail ergonomique même dans les endroits reculés, la lance est télescopique jusqu'à une longueur de 75 centimètres. Stockage peu encombrant , la lance peut être fixée sur l'appareil. Fait partie de la plateforme Batterie Power 18 V,
Caractéristiques et avantages
Lance de pulvérisation télescopiqueRayon d'action étendu, meilleure accessibilité des endroits difficiles à atteindre.
Gâchette verrouillablePour une utilisation simple et sans fatigue.
Forme d'arrosage ajustable en continuEn fonction de l'application, il est possible de varier entre nuage fin et jet crayon.
Réservoir de 4 litres avec indicateur de niveau de remplissage
- Niveau de liquide toujours bien visible.
Doseur intégré dans le bouchon
- Dosage rapide du produit à pulvériser.
Fixation pour lance d'arrosage sur l'appareil
- Pour un stockage peu encombrant.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie. Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion. La batterie interchangeable peut être utilisée dans d'autres appareils de la plateforme Kärcher Battery Power 18 V.
- La batterie interchangeable peut être utilisée dans d'autres appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Pression de service (bar)
|3
|Débit d'eau (l/h)
|max. 30
|Volume du réservoir d'eau (l)
|4
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Voltage (V)
|18
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5 Ah)
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|1,8
|Poids avec emballage (kg)
|2,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|750 x 182 x 365
Inclus dans la livraison
- Versions: Livré sans chargeur ni batterie
- Ceinture de maintien
- Verre mesureur
Équipement
- Lance de pulvérisation télescopique: 0.45 m, 0.75 m
- Gâchette verrouillable
- Support de lance
- Indicateur du niveau d'eau
Videos
Domaines d'utilisation
- Pulvérisation de produits phytosanitaires et d'engrais
- Arrosage des plantes
- Parterre de fleurs
- Pour un arrosage doux des plantes sensitives, p.e. des graines
Accessoires
Tous les produits qui fonctionnent avec la même plateforme de batterie
Trouver des pièces détachées d'origine PSU 4-18 (sans batterie)
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.