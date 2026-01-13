BLV 18-200 (sans batterie)
Le souffleur aspirateur broyeur BLV 18-200 vous débarrasse toute l’année des feuilles et de la saleté autour de la maison.
Le souffleur aspirateur broyeur BLV 18-200 vous débarrasse toute l’année des feuilles et de la saleté autour de la maison. Avec le variateur de vitesse, adaptez la puissance en fonction de la tâche à accomplir. Il est équipé de 2 roues pour souffler/aspirer les feuilles efficacement et sans effort. Le broyeur va permettre de stocker une plus grande quantité de feuille dans le sac réservoir de 45 l.
Caractéristiques et avantages
Turbo boostFournit un supplément de puissance pour la soufflerie et l'aspiration
Régulateur de vitesseIl est possible d'adapter la vitesse en fonction de la tâche à réaliser
Levier de sélection de la fonctionPossibilité de passer de la fonction soufflage à la fonction aspiration en un geste
Prise à 2 mains
- Assure une répartition du poids optimal pour une utilisation sans effort
Roues amovibles
- Réaliser vos tâches de nettoyage de manière plus simple et efficace
Sac réservoir de 45 L
- Garantit un travail ininterrompu pendant de longues périodes
Moteur brushless
- Pour une autonomie plus longue et une durée de vie accrue du produit
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Entraînement
|Moteur brushless
|Bouton turbo boost
|oui
|Réglage de la vitesse
|oui
|Niveau de puissance acoustique en utilisation (dB (A))
|107
|Mode souffleur (km/h)
|max. 200
|Mode aspiration (km/h)
|max. 130
|catch bag volume (l)
|45
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Voltage (V)
|18
|Rendement par charge de la batterie – mode de soufflage (m²)
|max. 425 (2,5 Ah) / max. 850 (5 Ah)
|Rendement par charge de la batterie – mode d'aspiration (l)
|max. 45 (2,5 Ah) / max. 90 (5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5 Ah)
|Couleur
|Noir
|Poids sans accessoires (kg)
|3,5
|Poids avec emballage (kg)
|5,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1243 x 171 x 376
Inclus dans la livraison
- Versions: Livré sans chargeur ni batterie
- Bac à compost
- Roues amovibles
- Ceinture de maintien
Videos
Domaines d'utilisation
- Retirer les feuilles autour de la maison
- Retirer les déchets après une tonte de gazon, une taille de haie
- Allées autour de la maison
- Surfaces dans la maison et le jardin
Accessoires
Tous les produits qui fonctionnent avec la même plateforme de batterie
Trouver des pièces détachées d'origine BLV 18-200 (sans batterie)
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.