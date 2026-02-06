Le souffleur aspirateur broyeur BLV 36-240 vous débarrasse toute l’année des feuilles et de la saleté autour de la maison. Avec le variateur de vitesse, adaptez la puissance en fonction de la tâche à accomplir. Il est équipé de 2 roues pour souffler/aspirer les feuilles efficacement et sans effort. Le broyeur va permettre de stocker une plus grande quantité de feuille dans le sac réservoir de 45 l.