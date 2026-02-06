BLV 36-240 (sans batterie)
Le souffleur aspirateur broyeur BLV 36-240 vous débarrasse toute l’année des feuilles et de la saleté autour de la maison. Avec le variateur de vitesse, adaptez la puissance en fonction de la tâche à accomplir. Il est équipé de 2 roues pour souffler/aspirer les feuilles efficacement et sans effort. Le broyeur va permettre de stocker une plus grande quantité de feuille dans le sac réservoir de 45 l.
Caractéristiques et avantages
Les tubes d'aspiration et de soufflage peuvent être retirés individuellementTravail sans effort grâce à une répartition idéale du poids
Régulateur de vitesseIl est possible d'adapter la vitesse en fonction de la tâche à réaliser
Levier de sélection de la fonctionPossibilité de passer de la fonction soufflage à la fonction aspiration en un geste
Prise à 2 mains
- Assure une répartition du poids optimal pour une utilisation sans effort
Roues amovibles
- Réaliser vos tâches de nettoyage de manière plus simple et efficace
Sac réservoir de 45 L
- Garantit un travail ininterrompu pendant de longues périodes
Roue de broyage en métal
- Améliore le débit de coupe et prolonge la durée de vie de l’appareil
Moteur brushless
- Pour une autonomie plus longue et une durée de vie accrue du produit
Buse plat amovible
- Pour un nettoyage rapide et précis, les feuilles peuvent être stockeées sous la forme d'un tas pour les jeter, broyer
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Entraînement
|Moteur brushless
|Bouton turbo boost
|non
|Réglage de la vitesse
|oui
|Niveau de puissance acoustique en utilisation (dB (A))
|104
|Mode souffleur (km/h)
|max. 240
|Mode aspiration (km/h)
|max. 130
|catch bag volume (l)
|45
|Voltage (V)
|36
|Rendement par charge de la batterie – mode de soufflage (m²)
|max. 1100 (5 Ah)
|Rendement par charge de la batterie – mode d'aspiration (l)
|max. 150 (5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 20 (5 Ah)
|Couleur
|Noir
|Poids sans accessoires (kg)
|4,6
|Poids avec emballage (kg)
|6,7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1290 x 230 x 380
Inclus dans la livraison
- Versions: Livré sans chargeur ni batterie
- Buse plat amovible
- Bac à compost
- Roues amovibles
- Ceinture de maintien
Videos
Domaines d'utilisation
- Retirer les feuilles autour de la maison
- Retirer les déchets après une tonte de gazon, une taille de haie
- Allées autour de la maison
- Surfaces dans la maison et le jardin
Trouver des pièces détachées d'origine BLV 36-240 (sans batterie)
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.