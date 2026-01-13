PHG 18-45 (sans batterie amovible)
Performant, robuste et sans fil, le taille haies sur bras articulé PHG 18-45 vous offre la possibilité de tailler les haies hautes de votre jardin sans contrainte.
Performant, robuste et sans fil, le taille haies sur bras articulé PHG 18-45 vous offre la possibilité de tailler les haies hautes de votre jardin sans contrainte. La tête est inclinable jusqu’à 115° (4 positions) pour s’adapter à tout type de haie et conserver un confort d’utilisation et une coupe optimale. Même sur les branches les plus résistants avec la fonction scie. Les branches coupées seront facilement évacuées de la haie grâce au collecteur.
Caractéristiques et avantages
Extension
- Pour une coupe confortable et sans effort du haut de vos haies
Tête de coupe inclinable
- 4 positions différentes avec une rotation de 115° pour s'adapter à toutes situations
Collecteur
- Les petites boutures de branches sont évacuées de la haie
Fonction scie
- La fonction scie permet de couper les branches les plus robustes
Ceinture de maintien
- L'ergonomie et le poids de l'appareil permet un confort d'utilisation optimal même pendant de longues sessions de travail
Lame affûtée au diamant
- La lame assure une coupe nette et précise
Design ergonomique de la poignée
- Design ergonomique de la poignée pour un confort d'utilisation même pendant une longue session de travail
Système de sécurité
- Le système de sécurité permet d'éviter la mise en marche involontaire du produit
Protection
- Protège la lame et évite d'endommager les bâtiments et les sols.
- Fixation mur intégrée pour un stockage facile
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- Écran LCD avec affichage de l'autonomie et du temps de chargement en temps réel.
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- La batterie interchangeable peut être utilisée sur tous les autres produits de la plateforme batterie POWER 18 V
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Longueur de coupe (cm)
|45
|Écartement des dents (mm)
|18
|Inclinaison de la tête de coupe (°)
|115
|Type de lame de coupe
|Poinçonné, rectifié au diamant
|Vitesse de la lame (coupes/min)
|2700
|Entraînement
|Moteur des brosses
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Voltage (V)
|18
|Autonomie par charge de batterie * (m)
|max. 250 (2,5 Ah) / max. 500 (5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5 Ah)
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|4,2
|Poids avec emballage (kg)
|5,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|2910 x 122 x 240
* Largeur de haie : 1 m, coupe horizontale
Inclus dans la livraison
- Versions: Livré sans chargeur ni batterie
- Protection des lames
- Collecteur
- Extension
- Ceinture de maintien
Équipement
- Fonction scie
- Protection
- Crochet de stockage
Videos
Domaines d'utilisation
- Haies
Accessoires
Tous les produits qui fonctionnent avec la même plateforme de batterie
Trouver des pièces détachées d'origine PHG 18-45 (sans batterie amovible)
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.