Performant, robuste et sans fil, le taille haies sur bras articulé PHG 18-45 vous offre la possibilité de tailler les haies hautes de votre jardin sans contrainte. La tête est inclinable jusqu’à 115° (4 positions) pour s’adapter à tout type de haie et conserver un confort d’utilisation et une coupe optimale. Même sur les branches les plus résistants avec la fonction scie. Les branches coupées seront facilement évacuées de la haie grâce au collecteur.