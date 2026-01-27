SP 17.000 Flat Level Sensor
Idéale pour une quantité max. de 17 000 litres d'eau claire par heure : la pompe d'évacuation SP 17.000 Flat Level Sensor avec aspiration à plat jusqu'à 1 mm, capteur de niveau et commutateur Automatique/Manuel. Préfiltre inclus.
La plus puissante parmi les pompes d'évacuation pour eau claire de Kärcher permet d'évacuer jusqu'à 17 000 litres d'eau claire ou peu chargée par heure, ce qui en fait l'outil parfait pour les piscines, les puits de drainage et les dégâts des eaux dans les maisons. En cas d'eaux plus chargées et pour protéger la roue à aubes de la pompe, l'utilisation du préfiltre en acier inoxydable fourni est conseillée. Le carter robuste en acier inoxydable et la garniture mécanique rendent cette pompe particulièrement durable. En option, une extension de la garantie à cinq ans est également possible. La pompe d'évacuation à aspiration plate est équipée d'un capteur de niveau réglable en continu qui enclenche immédiatement la pompe en cas de contact avec l'eau. De plus, la SP 17.000 Flat Level Sensor est munie de pieds escamotables, ce qui permet à la pompe d'évacuation de démarrer dès un niveau d'eau de 7 millimètres. Un commutateur permet de basculer la pompe du mode manuel au mode continu. Aussi bien en mode continu qu'en mode automatique, elle permet une évacuation jusqu'à une hauteur d'eau résiduelle de 1 millimètre pour un résultat quasiment sec en fonction du réglage du capteur de niveau. Par ailleurs, le support de raccord Quick Connect permet un raccordement particulièrement simple des flexibles G1"(26mm), G1 1/4"(33mm) et G1 1/2"(40mm).
Caractéristiques et avantages
Roulement en céramiquePour une durée de vie prolongée
Level SensorPour le réglage en mode manuel ou automatique
Quick ConnectRaccord fileté pour un raccord rapide et facile des flexibles 1 1/4" et 1 1/2" à la pompe.
Pieds rabattables
- Possibilité de laisser la surface prête à essuyer avec niveau d’eau résiduelle de seulement 1 mm
Démarrage automatique
- La pompe se mettra en marche en mode manuel à partir d'un niveau d'eau de 7 cm.
Interrupteur automatique / manuel
- Changement des modes manuel et automatique
Poignée de transport confortable
- Prise en main confortable et peut aussi être utilisée avec un filin.
Pré filtre en acier inoxydable robuste et facile à raccorder
- Protection de la pompe contre les salissures extrêmement tenaces et par conséquent prévention d'un blocage éventuel de la pompe.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|550
|Débit max. (l/h)
|< 17000
|Température d'admission d'eau (°C)
|max. 35
|Hauteur d'extraction (m)
|9
|Pression (bar)
|max. 0,9
|Aspiration à plat jusqu’à (mm)
|1
|Granulométrie (mm)
|max. 5
|Profondeur d'immersion (m)
|max. 7
|Durée de marche à vide (s)
|15
|Eau résiduelle min., manuelle (mm)
|1
|Hauteur d’eau résiduelle (mm)
|1
|Filetage du raccord
|G1 1/2
|Filetage de connection côté presion
|Filetage interne G1/2
|Câble d'alimentation (m)
|10
|Voltage (V)
|230 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|Jaune
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|238 x 293 x 356
|Poids sans accessoires (kg)
|6
|Poids avec emballage (kg)
|7,3
Inclus dans la livraison
- Pré filtre amovible en inox
- Raccord pour flexible: 1", 1 1/4" , 1 1/2 " incluant clapet anti retour
Équipement
- Poignée de transport confortable
- Quick Connect pour un raccordement rapide et facile du flexible
- Commutation fonctionnement manuel/automatique: Interrupteur sur la pompe
- Commutation aspiration à plat
- Level Sensor: réglage continu de la hauteur de commutation
- Roulement en céramique
- En mode manuel, la pompe fonctionne en permanence jusqu’à atteindre la hauteur d’eau restante minimale
Videos
Domaines d'utilisation
- Pour les dégâts causés par l'eau dans votre maison et votre cave (une fuite de votre machine à laver / l'entrée d'eau souterraine)
- Pour l'évacuation de l'eau d'une piscine
- Pour une installation dans des puits de drainage.