BP 1 Barrel
La pompe BP 1 Barrel est spécialement conçue pour être utilisée avec tous les types de récupérateurs d’eau. Elle est idéale pour un arrosage d’appoint confortable.
La pompe BP 1 Barrel est spécialement conçue pour être utilisée avec tous les types de récupérateurs d’eau. Elle offre un excellent rapport qualité prix et des fonctions innovantes : son flotteur se transforme en interrupteur on/off pour une utilisation simplifiée et des économies d’énergie. Elle est idéale pour un arrosage d’appoint confortable du jardin, des fleurs, pour remplir un arrosoir, etc. Grâce à son tuyau flexible, la hauteur est ajustable et s’adapte à tous les types de réservoirs. Universelle, sa pince de fixation s’adapte sur tous les récupérateurs d’eau de pluie. Astucieux, le flotteur se transforme en interrupteur on/off pour une manipulation encore plus simple.
Caractéristiques et avantages
Fixation flexible au bord du récupérateurS'attache parfaitement à tout type de récupérateur d'eau grâce à la précision parfaite de mesure.
Interrupteur marche/arrêt intégré dans l'interrupteur à flotteurPour un emploi pratique de la pompe directement sur le support.
Préfiltre intégréProtection de la pompe contre les impuretés pour une plus longue durée de vie et une plus grande fiabilité.
Ajustement de la longueur du câble
- Adaptation parfaite aux différentes profondeurs de récupérateur d'eau.
Interrupteur à flotteur
- Pour la régulation de l'activité de la pompe en fonction du niveau de l'eau ainsi que pour la protection contre la marche à sec.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|400
|Débit max. (l/h)
|< 3800
|Hauteur d'extraction (m)
|11
|Pression (bar)
|max. 1,1
|Profondeur d'immersion (m)
|max. 7
|Température d'admission d'eau (°C)
|max. 35
|Câble d'alimentation (m)
|10
|Voltage (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|4,6
|Poids avec emballage (kg)
|5,7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|135 x 170 x 520
Équipement
- Poignée de transport confortable
- Fixation possible
- Tuyau flexible à longueur réglable
- Avec préfiltre
- Interrupteur ON/OFF intégré
- Interrupteur marche / arrêt
- Sélection facile de la hauteur d’enclenchement: oui
- Interrupteur à flotteur
Videos
Domaines d'utilisation
- Pour l'arrosage du jardin à partir de cuves d'eau
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine BP 1 Barrel
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.