BP 1 Barrel

La pompe BP 1 Barrel est spécialement conçue pour être utilisée avec tous les types de récupérateurs d’eau. Elle offre un excellent rapport qualité prix et des fonctions innovantes : son flotteur se transforme en interrupteur on/off pour une utilisation simplifiée et des économies d’énergie. Elle est idéale pour un arrosage d’appoint confortable du jardin, des fleurs, pour remplir un arrosoir, etc. Grâce à son tuyau flexible, la hauteur est ajustable et s’adapte à tous les types de réservoirs. Universelle, sa pince de fixation s’adapte sur tous les récupérateurs d’eau de pluie. Astucieux, le flotteur se transforme en interrupteur on/off pour une manipulation encore plus simple.

Caractéristiques et avantages
Pompe pour récupérateur d'eau de pluie BP 1 Barrel: Fixation flexible au bord du récupérateur
Fixation flexible au bord du récupérateur
S'attache parfaitement à tout type de récupérateur d'eau grâce à la précision parfaite de mesure.
Pompe pour récupérateur d'eau de pluie BP 1 Barrel: Interrupteur marche/arrêt intégré dans l'interrupteur à flotteur
Interrupteur marche/arrêt intégré dans l'interrupteur à flotteur
Pour un emploi pratique de la pompe directement sur le support.
Pompe pour récupérateur d'eau de pluie BP 1 Barrel: Préfiltre intégré
Préfiltre intégré
Protection de la pompe contre les impuretés pour une plus longue durée de vie et une plus grande fiabilité.
Ajustement de la longueur du câble
  • Adaptation parfaite aux différentes profondeurs de récupérateur d'eau.
Interrupteur à flotteur
  • Pour la régulation de l'activité de la pompe en fonction du niveau de l'eau ainsi que pour la protection contre la marche à sec.
Spécifications

Données techniques

Puissance nominale à l'entrée (W) 400
Débit max. (l/h) < 3800
Hauteur d'extraction (m) 11
Pression (bar) max. 1,1
Profondeur d'immersion (m) max. 7
Température d'admission d'eau (°C) max. 35
Câble d'alimentation (m) 10
Voltage (V) 230
Fréquence (Hz) 50
Couleur Jaune
Poids sans accessoires (kg) 4,6
Poids avec emballage (kg) 5,7
Dimensions (L × l × H) (mm) 135 x 170 x 520

Équipement

  • Poignée de transport confortable
  • Fixation possible
  • Tuyau flexible à longueur réglable
  • Avec préfiltre
  • Interrupteur ON/OFF intégré
  • Interrupteur marche / arrêt
  • Sélection facile de la hauteur d’enclenchement: oui
  • Interrupteur à flotteur
Pompe pour récupérateur d'eau de pluie BP 1 Barrel
Videos
Domaines d'utilisation
  • Pour l'arrosage du jardin à partir de cuves d'eau
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine BP 1 Barrel

Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.