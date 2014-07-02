La pompe BP 1 Barrel est spécialement conçue pour être utilisée avec tous les types de récupérateurs d’eau. Elle offre un excellent rapport qualité prix et des fonctions innovantes : son flotteur se transforme en interrupteur on/off pour une utilisation simplifiée et des économies d’énergie. Elle est idéale pour un arrosage d’appoint confortable du jardin, des fleurs, pour remplir un arrosoir, etc. Grâce à son tuyau flexible, la hauteur est ajustable et s’adapte à tous les types de réservoirs. Universelle, sa pince de fixation s’adapte sur tous les récupérateurs d’eau de pluie. Astucieux, le flotteur se transforme en interrupteur on/off pour une manipulation encore plus simple.