Nettoyant vitres RM 627, 1l
Découvrez le nettoyant vitres RM 627, parfait pour vos vitres, vérandas, baies vitrées ou serres ! Appliquez-le sur toutes vos surfaces vitrées pour des résultats impeccables. Prévenez la formation de calcaire et profitez d'un effet anti-gouttes longue durée. Simplifiez votre nettoyage et obtenez une transparence éclatante !
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|1
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|6
|Poids avec emballage (kg)
|1,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|100 x 100 x 215
Propriétés
- Nettoyage de surfaces en verre sans traces
- Protection fiable contre le ré-encrassement.
- Économie de temps jusqu'à 30%
- Adapté aux appareils Kärcher, compatibilité garantie des matériaux.
- La bouteille est fabriquée à partir de 100% de plastique recyclé
- Fabriqué en Allemagne
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Grandes surfaces vitrées difficiles d'accès
- Jardin d'hiver