Nettoyant vitres RM 627, 1l

Le nettoyant vitres RM 627 est idéal pour les vitres, vérandas, baies vitrées et les serres. Prévient les traces de calcaire avec un effet anti-gouttes longue durée.

Découvrez le nettoyant vitres RM 627, parfait pour vos vitres, vérandas, baies vitrées ou serres ! Appliquez-le sur toutes vos surfaces vitrées pour des résultats impeccables. Prévenez la formation de calcaire et profitez d'un effet anti-gouttes longue durée. Simplifiez votre nettoyage et obtenez une transparence éclatante !

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 1
Unité d’emballage (Pièce(s)) 6
Poids avec emballage (kg) 1,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 100 x 100 x 215
Propriétés
  • Nettoyage de surfaces en verre sans traces
  • Protection fiable contre le ré-encrassement.
  • Économie de temps jusqu'à 30%
  • Adapté aux appareils Kärcher, compatibilité garantie des matériaux.
  • La bouteille est fabriquée à partir de 100% de plastique recyclé
  • Fabriqué en Allemagne
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • P102 Tenir hors de portée des enfants.
  • EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Domaines d'utilisation
  • Grandes surfaces vitrées difficiles d'accès
  • Jardin d'hiver