Nettoyant plastique RM 613, 1l

Le nettoyant plastique RM 613 protège contre la décoloration et le jaunissement des plastiques, renforce le matériau pour éviter l'effet cassant dans le temps. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Le nettoyant plastique RM 613 est compatible avec tous les nettoyeurs haute pression. Avec sa protection UV avancée, il retarde la décoloration et le jaunissement du plastique. De plus, il renforce le support en prévenant l'effet "cassant" du plastique, assurant ainsi une durabilité accrue pour une tranquillité d'esprit lors de son utilisation sur des mobiliers de jardin en plastique, des châssis de fenêtres ou encore des panneaux en plastique.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 1
Unité d’emballage (Pièce(s)) 6
Poids (kg) 1
Poids avec emballage (kg) 1,2
Dimensions (L × l × H) (mm) 100 x 100 x 215
Domaines d'utilisation
  • Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
  • Châssis de fenêtres
  • Panneaux en plastique