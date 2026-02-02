Nettoyant moto, 500ml

Pour le nettoyage manuel de bicyclettes ou de motos. Enlève les salissures typiques comme les traces de freinages et des pneus, des insectes, la boue et l'huile de façon tout à fait douce. Grâce à la formulation en gel pratique, le détergent restera bien à sa place. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.