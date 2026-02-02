Nettoyant moto, 500ml
Pour le nettoyage manuel de bicyclettes ou de motos. Enlève les salissures typiques comme les traces de freinages et des pneus, des insectes, la boue et l'huile de façon tout à fait douce. Grâce à la formulation en gel pratique, le détergent restera bien à sa place. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (ml)
|500
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|8
|Poids (kg)
|0,6
|Poids avec emballage (kg)
|0,7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|70 x 70 x 240
Propriétés
- Formule puissante améliorée - même efficace pour les saletés tenaces
- Formule à gel permet une adhérence parfaite et une opération facile
- Détergent prêt à l'emploi (RTU)
- La bouteille est fabriquée à partir de 100% de plastique recyclé
- Fabriqué en Allemagne
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Danger
- P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- H318 Provoque de graves lésions des yeux
- P103 Lire l'étiquette avant utilisation.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
Domaines d'utilisation
- Motos et scooters
- Vélos