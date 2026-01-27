AF 20
Purification rapide de l'air dans des pièces jusqu'à 20 m²* - le purificateur d'air compact AF 20 avec filtration H13 et charbon actif élimine de manière fiable les agents pathogènes, les poussières fines, les allergènes et les odeurs.
Purification d'air parfaite pour les petites pièces, les chambres d'enfants et les espaces de travail individuels - le purificateur d'air AF 20 débarrasse l'air intérieur des allergènes, des polluants et des agents pathogènes grâce à son système de filtres multicouches. Parmi les autres caractéristiques, citons le filtre au charbon actif, ainsi que l'affichage qui indique la qualité de l'air en particules PM2,5 en µg/m³, la qualité de l'air via un code couleur, la température et l'humidité de l'air. L'AF 20 constitue également un excellent choix en raison de sa fonction de minuterie, de sa sécurité enfant, de son mode nuit et de son fonctionnement ultra-silencieux, ainsi que de son efficacité de filtration de 99,95 % pour les particules de 0,3 µm et d'un capteur laser de haute qualité pour le mode automatique. Cela signifie que le mode automatique et le niveau de performance s'adaptent automatiquement au niveau de pollution de l'air. Il a également une durée de vie du filtre d'environ un an, en fonction de la pollution de l'air et de l'intensité d'utilisation.
Caractéristiques et avantages
Filtre High Protect 13Piège les odeurs et les vapeurs chimiques.
Système à double entrée d'airL'admission d'air de part et d'autre de l'appareil assure un débit élevé.
ÉcranIndication de la qualité de l'air en µg/m³ ainsi que de l'état du filtre et de l'appareil.
Silencieux
- Moteurs et ventilateurs fonctionnant sans interruption et conduits d'air silencieux.
Mode automatique
- Le capteur contrôle le mode automatique et ajuste la puissance en fonction de la qualité de l'air.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Puissance de raccordement (W)
|24
|Taille de pièce adaptée (m²)
|jusqu'à 40
|Débit d'air (m³/h)
|jusqu'à 220
|Efficacité du filtre en fonction de la taille des particules (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Niveaux de puissance
|3
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|3
|Poids avec emballage (kg)
|4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|220 x 220 x 346
* La taille de la pièce recommandée est basée sur une hauteur de plafond de 3 m et un renouvellement de l'air trois fois par heure pour un fonctionnement au niveau de performance le plus élevé.
Équipement
- Système de filtration sur deux niveaux
- Indicateur de changement du filtre
- Affichage de la qualité de l'air
- Utilisation sur l'appareil via fonction tactile
- Mode automatique
- Mode nuit
- Fonction de verrouillage
- Programme de minuterie
Videos
Domaines d'utilisation
- Espaces intérieurs
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine AF 20
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.