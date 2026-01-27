Purification d'air parfaite pour les petites pièces, les chambres d'enfants et les espaces de travail individuels - le purificateur d'air AF 20 débarrasse l'air intérieur des allergènes, des polluants et des agents pathogènes grâce à son système de filtres multicouches. Parmi les autres caractéristiques, citons le filtre au charbon actif, ainsi que l'affichage qui indique la qualité de l'air en particules PM2,5 en µg/m³, la qualité de l'air via un code couleur, la température et l'humidité de l'air. L'AF 20 constitue également un excellent choix en raison de sa fonction de minuterie, de sa sécurité enfant, de son mode nuit et de son fonctionnement ultra-silencieux, ainsi que de son efficacité de filtration de 99,95 % pour les particules de 0,3 µm et d'un capteur laser de haute qualité pour le mode automatique. Cela signifie que le mode automatique et le niveau de performance s'adaptent automatiquement au niveau de pollution de l'air. Il a également une durée de vie du filtre d'environ un an, en fonction de la pollution de l'air et de l'intensité d'utilisation.