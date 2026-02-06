AF 50
Le purificateur d'air AF 50, doté d'un capteur laser, d'un mode automatique, d'un afficheur, d'une filtration H13 et d'une filtration au charbon actif, élimine les agents pathogènes, les particules fines, les allergènes et les odeurs dans les pièces de 50 m² à 65 m².
Une purification de l'air parfaite pour les pièces, les salons et les bureaux de grande taille : Le purificateur d'air AF 50 débarrasse l'air intérieur des allergènes, des polluants et des agents pathogènes grâce à son système de filtres multicouches. Il comporte également : un système de remplissage du charbon actif et un écran alphanumérique qui indique la concentration de l'air en particules PM2,5 en µg/m³, la qualité de l'air à l'aide d'un code couleur, la température et l'humidité relative. L'AF 50 se démarque également par sa minuterie, sa sécurité enfant, son mode nuit, son fonctionnement silencieux, son filtre efficace à 99,95 % contre les particules de 0,3 µm, et son capteur laser de grande qualité pour le mode automatique. Ainsi : Le mode automatique et la puissance s'adaptent automatiquement au niveau de pollution de l'air. La durée de vie du filtre est d'environ 1 an, en fonction de la pollution de l'air et de l'intensité de l'utilisation.
Caractéristiques et avantages
Filtre High Protect 13Piège les odeurs et les vapeurs chimiques.
Système à double entrée d'airL'admission d'air de part et d'autre de l'appareil assure un débit élevé.
Affichage en couleurAffiche la température, l'humidité et la qualité de l'air, l'état du filtre et de l'appareil.
4 roues rotatives
- Pour une mobilité totale
Silencieux
- Moteurs et ventilateurs fonctionnant sans interruption et conduits d'air silencieux.
Mode automatique
- Le capteur contrôle le mode automatique et ajuste la puissance en fonction de la qualité de l'air.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Puissance de raccordement (W)
|50
|Taille de pièce adaptée (m²)
|jusqu'à 100
|Débit d'air (m³/h)
|max. 520
|Efficacité du filtre en fonction de la taille des particules (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Niveaux de puissance
|5
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|9,3
|Poids avec emballage (kg)
|10,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|290 x 290 x 580
* La taille de la pièce recommandée est basée sur une hauteur de plafond de 3 m et un renouvellement de l'air trois fois par heure pour un fonctionnement au niveau de performance le plus élevé.
Équipement
- Système de filtration sur deux niveaux
- Indicateur de changement du filtre
- Affichage de la qualité de l'air
- Indicateur de température
- Indication de l'humidité relative de l'air
- Utilisation sur l'appareil via fonction tactile
- Mode automatique
- Mode nuit
- Fonction de verrouillage
- Programme de minuterie
Domaines d'utilisation
- Espaces intérieurs
