Une purification de l'air parfaite pour les pièces, les salons et les bureaux de grande taille : Le purificateur d'air AF 50 débarrasse l'air intérieur des allergènes, des polluants et des agents pathogènes grâce à son système de filtres multicouches. Il comporte également : un système de remplissage du charbon actif et un écran alphanumérique qui indique la concentration de l'air en particules PM2,5 en µg/m³, la qualité de l'air à l'aide d'un code couleur, la température et l'humidité relative. L'AF 50 se démarque également par sa minuterie, sa sécurité enfant, son mode nuit, son fonctionnement silencieux, son filtre efficace à 99,95 % contre les particules de 0,3 µm, et son capteur laser de grande qualité pour le mode automatique. Ainsi : Le mode automatique et la puissance s'adaptent automatiquement au niveau de pollution de l'air. La durée de vie du filtre est d'environ 1 an, en fonction de la pollution de l'air et de l'intensité de l'utilisation.