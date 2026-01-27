Le robot aspirateur laveur RCV 3 nettoie de façon autonome et aspire tous les sols durs de la maison, et ce, même en votre absence. L'application vous permet d'adapter le nettoyage à vos besoins et à votre domicile. C'est vous qui décidez ce qui doit être nettoyé et quand. Établissez des programmes de nettoyage pour chacune de vos pièces. Définissez des zones d'exclusion si l'aspirateur robot doit éviter de parcourir certaines zones. Vous pouvez aussi programmer la fonction de nettoyage ponctuel pour les zones qui nécessitent une attention particulière. Grâce à la navigation laser LiDAR de pointe, le robot établit un plan de votre domicile. Les capteurs ultra sensibles détectent les escaliers et les paliers de hauteur importante, garantissant ainsi des trajets de nettoyage en toute sécurité.