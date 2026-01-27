Aspirateur robot RCV 3
Le robot aspirateur laveur RCV 3 se contrôle via l'application Kärcher Home Robots. Il nettoie les surfaces dures et les tapis à poils ras de manière totalement autonome. Un lavage peut également être fait grâce au pad de nettoyage inclus.
Le robot aspirateur laveur RCV 3 nettoie de façon autonome et aspire tous les sols durs de la maison, et ce, même en votre absence. L'application vous permet d'adapter le nettoyage à vos besoins et à votre domicile. C'est vous qui décidez ce qui doit être nettoyé et quand. Établissez des programmes de nettoyage pour chacune de vos pièces. Définissez des zones d'exclusion si l'aspirateur robot doit éviter de parcourir certaines zones. Vous pouvez aussi programmer la fonction de nettoyage ponctuel pour les zones qui nécessitent une attention particulière. Grâce à la navigation laser LiDAR de pointe, le robot établit un plan de votre domicile. Les capteurs ultra sensibles détectent les escaliers et les paliers de hauteur importante, garantissant ainsi des trajets de nettoyage en toute sécurité.
Caractéristiques et avantages
Lavage humidePour des résultats de nettoyage optimaux, la RCV 3 peut également effectuer un nettoyage humide grâce au pad et à la bonnette inclus. Il suffira de remplir le réservoir d'eau propre. Le robot de nettoyage RCV 3 peut être utilisé soit pour le nettoyage à sec seul, soit pour le nettoyage humide seul, soit avec les deux options ensemble dans le mode de nettoyage combiné.
Navigation préciseLes capteurs LiDAR du RCV 3 lui permettent d'être très précis lors de l'enregistrement des pièces et de créer une cartographie détaillée pour un nettoyage efficace. Grâce à sa navigation LiDAR rapide et performante, la RCV 3 scanne vos pièces et dispose ainsi des meilleures cartes pour naviguer de manière sûre et efficace dans les pièces, même dans l'obscurité.
Capteurs de chuteLes capteurs de chute empêchent de manière fiable la RCV 3 de tomber dans les escaliers ou autres marches Les capteurs scannent le sol. En cas de détection d'un palier important, la commande reçoit un signal et ordonne au robot de faire demi-tour.
Protection des données et mises à jour
- En tant que fabricant basé en Allemagne, Kärcher accorde une grande importance à la protection des données et veille scrupuleusement à ce que toutes les exigences légales applicables en la matière soient respectées.
- L'ensemble du transfert de données entre l'application Home Robots sur votre smartphone et votre aspirateur et balai robotisés s'effectue via un nuage sur des serveurs situés en Allemagne uniquement.
- Les mises à jour régulières améliorent et renforcent les performances de l’aspirateur robot et de l’application. De plus, la sécurité du système est ainsi adaptée en permanence aux exigences actuelles.
Sortie vocale
- Toujours bien informé : le RCV 3 utilise la sortie vocale pour fournir des informations importantes et partager l'état actuel.
- Si le robot aspirateur RCV 3 a besoin d'aide ou d'un dépannage, dans de nombreuses situations, il vous le dira par sa sortie vocale.
Commande facile de l'application avec WLAN
- L'application permet d'adapter de nombreux paramètres en fonction des préférences et besoins de chacun.
- Grâce à l'application, vous pouvez configurer le robot de nettoyage RCV 3 et le contrôler depuis n'importe quel endroit. Même si vous n'êtes pas chez vous.
- Des informations sur l'état actuel de l'appareil et un affichage de la progression du nettoyage en cours sont disponibles via l'appli.
Une cartographie précise avec des options de personnalisation variées
- L'application peut stocker plusieurs cartes, par exemple pour plusieurs étages.
- Il est possible de définir des zones où vous ne souhaitez pas que le robot aille nettoyer (par exemple, les grattoirs pour chats, les aires de jeu dans les chambres d'enfants ou les obstacles que le robot ne peut pas contourner).
- Définition des zones sélectionnées qui doivent être nettoyées plusieurs fois, nettoyées en utilisant un mode de nettoyage intensif ou nettoyées avec plus d'eau.
Réglage des paramètres de nettoyage
- Définition de différents paramètres de nettoyage dans l'application, pour les différentes zones des pièces (par exemple, la puissance d'aspiration ou le volume d'eau, le nombre de nettoyages par surface).
Programme de minuterie
- Vous pouvez programmer les heures de nettoyage et créer des plannings de nettoyage via l'application.
- Le RCV 3 démarre en toute autonomie les trajets de nettoyage en fonction des dates/heures programmées.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Temps de charge de la batterie (min)
|230
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Capacité de la batterie (Ah)
|3,2
|Durée de fonctionnement par charge (min)
|120
|Rendement surfacique (en fonction du mode de nettoyage) (m²/h)
|85
|Bac à poussières (ml)
|500
|Bac à poussières 2 en 1 (ml)
|300
|Réservoir d'eau propre 2 en 1 (ml)
|170
|Puissance d'aspiration (Pa)
|2500
|Niveau de puissance acoustique (dB (A))
|67
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids de l'aspirateur robot (avec unité de lavage et lingette) (kg)
|3,7
|Poids, station de base (kg)
|0,6
|Poids avec emballage (kg)
|6,9
|Hauteur de l'aspirateur robot (mm)
|94
|Diamètre du robot (mm)
|350
|Dimensions, station de charge (L x l x H) (mm)
|80 x 150 x 102
Inclus dans la livraison
- Brosse de nettoyage
- Brosse latérale: 2 x
- Filtre: 2 x
- Outil de nettoyage
- Unité de nettoyage
- Chiffon d'essuyage: 2 x
- Conteneur à poussières 2-en-1 avec réservoir d'eau douce
- Bac à poussières
- Station de recharge
Équipement
- Nettoyage autonome
- Capteurs de chute
- Commande via application
- Connexion via WLAN
- services/fonctionnalités intelligents dans l'application
- Sortie vocale
- Système de navigation laser (LiDAR)
- Programme de minuterie: plusieurs minuteries possibles
- Modes de nettoyage: Nettoyage à sec/ Nettoyage à l'eau/ Nettoyage combiné (eau et poussières)/ Système automatique/ Spot
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Pour moquettes à poils courts
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine Aspirateur robot RCV 3
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.