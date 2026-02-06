RCX 4
Le robot tondeuse RCX 4 tond en toute autonomie sans câble, grâce au GPS, à la technologie RTK et à une caméra intelligente. Sa transmission intégrale gère les pentes sans effort.
Le robot tondeuse RCX 4 tond automatiquement des pelouses jusqu’à 1500 m², sans installation de câble. Grâce au GPS, à l’antenne RTK et à une caméra intelligente, il navigue avec précision en suivant des lignes parallèles et termine le travail rapidement. Il détecte et évite les obstacles comme les arbres, les massifs ou les animaux à une distance optimale. La hauteur de coupe est réglable entre 2 et 6 cm selon vos besoins. La cartographie des zones de tonte peut se faire via l’application mobile ou par reconnaissance automatique grâce à l’IA. Vous pouvez définir des zones de travail, des zones interdites, et personnaliser facilement les horaires, le style de tonte et bien plus encore. La transmission intégrale permet de tondre des pentes jusqu’à 60 %, tout en assurant des virages doux pour préserver la pelouse. Un écran LCD permet d’afficher et modifier les réglages de base. Le RCX 4 est protégé par un verrouillage par code PIN pour plus de sécurité.
Caractéristiques et avantages
Navigation par GPS et RTK
- Aucun câble périphérique n'est requis, ce qui signifie qu'il n'y a pas besoin d'une installation longue ou de réglages de câble fastidieux.
- Grâce à la communication avec les satellites et l'antenne RTK, la position peut être déterminée au centimètre près afin de définir des zones de travail précises.
- La zone de tonte est cartographiée très simplement par télécommande directe du robot tondeuse.
Caméra IA
- La caméra stéréo 3D reconnaît les surfaces telles que l'herbe ou la pierre et peut ainsi réaliser indépendamment la cartographie de la zone de tonte.
- La caméra alimentée par l'IA reconnaît intelligemment les objets et adapte le comportement de conduite en fonction de l'obstacle. Le robot tondeuse s'approche des arbres et des buissons, mais reste à distance des animaux ou personnes par exemple.
- Si le signal GPS est faible, la caméra facilite la navigation afin que le robot tondeuse roule efficacement et en toute sécurité.
Tonte en pistes parallèles
- Le robot tondeuse tond en bandes parallèles pour une efficacité maximale. La distance entre les pistes peut être personnalisée.
- Si les traces doivent être évitées, le robot tondeuse peut changer de direction après chaque opération de tonte ou sélectionner un angle de tonte personnalisé.
4 roues motrices
- Avec ses trois roues motrices, le robot tondeuse peut grimper et tondre des pentes allant jusqu'à 60 %.
- Sur des surfaces inégales, le robot tondeuse peut se libérer des situations difficiles.
- Il peut franchir des seuils plus élevés, par ex. pour basculer entre deux zones de hauteurs différentes.
Manoeuvrabilité
- L'interaction des roues avec la roue arrière flexible à 360° permet au robot tondeuse de tourner en douceur et en douceur pour protéger l'herbe.
Détecteur de pluie
- Le robot tondeuse détecte à l'aide de son capteur s'il pleut, puis retourne à la station de recharge jusqu'à ce que la pelouse soit à nouveau sèche.
- Cependant, le réglage peut être personnalisé afin que l'appareil tonde toujours sous la pluie, ou le délai d'attente peut être ajusté.
Afficheur LCD
- Le grand écran LCD permet de lire à tout moment l'état du robot tondeuse sur l'appareil.
- Les réglages de base peuvent être effectués via l'écran de l'appareil lui-même.
Programmation automatique avec multi-zones
- Le robot tondeuse crée un programme personnalisé en fonction de la zone et des conditions, qu'il exécute ensuite régulièrement.
- Différentes zones peuvent être créées, entre lesquelles le robot tondeuse peut basculer de manière indépendante et sélective.
- L'horaire peut être personnalisé, par ex. pour éviter de circuler dans une certaine zone de tonte à une certaine heure de la journée.
Spécifications
Données techniques
|Performance de la zone (m²)
|1500
|Type de tondeuse
|Lames à oscillation libre
|Nombre de lames
|3
|Largeur de coupe (cm)
|22
|Hauteur de coupe (mm)
|20 / 60
|Franchissement de déclivités (%)
|max. 60
|Application de tonte
|Paillage
|Technologie de navigation
|GPS / RTK / Caméra IA
|Type de caméra
|Stéréo 3D
|Définition de la zone de tonte
|Localisation GPS / Détection d'herbe
|Largeur de couloir la plus étroite (cm)
|80
|Nombre de zones de tonte (Pièce(s))
|max. 10
|Durée de charge de la batterie (min)
|75
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Tension de la batterie (V)
|18
|Capacité de la batterie (Ah)
|5
|Courant de charge (A)
|3
|Niveau de puissance acoustique (dB (A))
|60
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Noir
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|680 x 420 x 275
|Durée de tonte par charge (min)
|90
|Poids sans accessoires (kg)
|12,4
|Poids avec emballage (kg)
|31
Inclus dans la livraison
- Station de recharge
- Antenne RTK
- Piquets de terre pour fixer la borne de recharge: 8 Pièce(s)
- Piquets de terre pour fixer l'antenne RTK: 4 Pièce(s)
- Vis pour l'installation de l'antenne RTK: 4 Pièce(s)
- Lames et vis de tondeuse: 9 Pièce(s)
Équipement
- Système de navigation: Bandelettes systématiques
- Zones interdites
- Fonction de coupe des bords
- Technologie de capteurs: Capteur optique/ Détecteur de pluie/ Capteur de levage/ Capteur anti-basculement/ Capteur d'impact
- LoRa®
- Commande via application
- Connexion via WLAN
- Connexion via Bluetooth
- services/fonctionnalités intelligents dans l'application
- Verrouillage par code PIN
- Mise à jour du micrologiciel OTA
- Plateau de coupe flottant
- 4 roues motrices
- Écran
- retard de pluie
- Nombre de roues: 3 Pièce(s)
- Poignée de transport
- Dispositif antivol
Videos
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine RCX 4
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.