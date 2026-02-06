Le robot tondeuse RCX 4 tond automatiquement des pelouses jusqu’à 1500 m², sans installation de câble. Grâce au GPS, à l’antenne RTK et à une caméra intelligente, il navigue avec précision en suivant des lignes parallèles et termine le travail rapidement. Il détecte et évite les obstacles comme les arbres, les massifs ou les animaux à une distance optimale. La hauteur de coupe est réglable entre 2 et 6 cm selon vos besoins. La cartographie des zones de tonte peut se faire via l’application mobile ou par reconnaissance automatique grâce à l’IA. Vous pouvez définir des zones de travail, des zones interdites, et personnaliser facilement les horaires, le style de tonte et bien plus encore. La transmission intégrale permet de tondre des pentes jusqu’à 60 %, tout en assurant des virages doux pour préserver la pelouse. Un écran LCD permet d’afficher et modifier les réglages de base. Le RCX 4 est protégé par un verrouillage par code PIN pour plus de sécurité.