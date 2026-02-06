Le robot tondeuse RCX 6 navigue sans fil de délimitation grâce au GPS, à l'antenne RTK et à la caméra IA. Un positionnement précis permet une tonte en passages parallèles et assure un entretien efficace de la pelouse dans les plus brefs délais. Jusqu'à 3000 mètres carrés de pelouse peuvent être entretenus sans effort. Une hauteur de coupe comprise entre 2 et 10 centimètres peut être sélectionnée et réglée automatiquement via l'application en fonction de la zone. De plus, les réglages de base peuvent être lus et ajustés sur l'écran LCD. Les obstacles sont intelligemment reconnus et évités – la distance dépend du type d'obstacle. Cela permet au RCX 6 de tondre près des arbres tout en gardant une distance de sécurité par rapport aux animaux tels que les hérissons. La transmission intégrale maîtrise non seulement les pentes jusqu'à 70 %, mais assure également que les virages soient particulièrement doux pour la pelouse. Les zones de travail sont cartographiées manuellement via l'application mobile ou automatiquement par la reconnaissance de surface par IA. La zone de travail peut être divisée en différentes zones et également dotée de zones interdites. Des réglages individuels pour lecalendrier, le comportement de conduite et bien plus encore peuvent être ajustés via l'application. Sécurité et vérouillage par code PIN.