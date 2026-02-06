RCX 6
Grâce à sa transmission intégrale, le robot tondeuse RCX 6 peut tondre les terrains les plus pentus jusqu'à 3 000 m². La tonte sans fil et entièrement automatique est rendue possible par le GPS, le RTK et la caméra IA.
Le robot tondeuse RCX 6 navigue sans fil de délimitation grâce au GPS, à l'antenne RTK et à la caméra IA. Un positionnement précis permet une tonte en passages parallèles et assure un entretien efficace de la pelouse dans les plus brefs délais. Jusqu'à 3000 mètres carrés de pelouse peuvent être entretenus sans effort. Une hauteur de coupe comprise entre 2 et 10 centimètres peut être sélectionnée et réglée automatiquement via l'application en fonction de la zone. De plus, les réglages de base peuvent être lus et ajustés sur l'écran LCD. Les obstacles sont intelligemment reconnus et évités – la distance dépend du type d'obstacle. Cela permet au RCX 6 de tondre près des arbres tout en gardant une distance de sécurité par rapport aux animaux tels que les hérissons. La transmission intégrale maîtrise non seulement les pentes jusqu'à 70 %, mais assure également que les virages soient particulièrement doux pour la pelouse. Les zones de travail sont cartographiées manuellement via l'application mobile ou automatiquement par la reconnaissance de surface par IA. La zone de travail peut être divisée en différentes zones et également dotée de zones interdites. Des réglages individuels pour lecalendrier, le comportement de conduite et bien plus encore peuvent être ajustés via l'application. Sécurité et vérouillage par code PIN.
Caractéristiques et avantages
Navigation par GPS et RTK
- Aucun câble périphérique n'est requis, ce qui signifie qu'il n'y a pas besoin d'une installation longue ou de réglages de câble fastidieux.
- Grâce à la communication avec les satellites et l'antenne RTK, la position peut être déterminée au centimètre près afin de définir des zones de travail précises.
- La zone de tonte est cartographiée très simplement par télécommande directe du robot tondeuse.
Caméra IA
- La caméra stéréo 3D reconnaît les surfaces telles que l'herbe ou les pierres et peut ainsi cartographier indépendamment la zone de tonte.
- La caméra alimentée par l'IA reconnaît intelligemment les objets et adapte le comportement de conduite en fonction de l'obstacle. Le robot tondeuse s'approche des arbres et des buissons, mais reste à une grande distance des créatures vivantes.
- Si le signal GPS est faible, la caméra facilite la navigation afin que le robot tondeuse roule efficacement et en toute sécurité.
Tonte en pistes parallèles
- Le robot tondeuse tond en bandes parallèles pour une efficacité maximale. La distance entre les pistes peut être personnalisée.
- Pour une pelouse sans trace et un rendu impeccable, votre robot tondeuse peut aussi changer de direction après chaque passage ou opter pour un angle de tonte personnalisé.
4 roues motrices
- Avec ses trois roues motrices, le robot tondeuse peut grimper et tondre des pentes allant jusqu'à 70 %.
- Sur des surfaces inégales, le robot tondeuse peut se libérer des situations difficiles.
- Il peut franchir des seuils plus élevés, par ex. pour basculer entre deux zones de hauteurs différentes.
Manoeuvrabilité
- L'interaction des roues avec la roue arrière flexible à 360° permet au robot tondeuse de tourner en douceur et en douceur pour protéger l'herbe.
Réglage automatique de la hauteur de coupe
- La hauteur de coupe peut être sélectionnée dans une large plage allant de 2 à 10 centimètres.
- La hauteur de coupe est réglée électroniquement en la réglant dans l'application.
- Une hauteur de coupe différente peut être sélectionnée pour chaque zone de tonte, que le robot tondeuse ajuste ensuite indépendamment.
Plateau de coupe double
- Grâce aux deux disques lames, le robot tondeuse dispose d'une grande largeur de coupe de 35 centimètres pour une tonte plus rapide et plus efficace.
Détecteur de pluie
- Le robot tondeuse utilise son capteur pour détecter la pluie puis retourne à la station de recharge jusqu'à ce que la pelouse soit à nouveau sèche.
- Le réglage peut être personnalisé si le fonctionnement sous la pluie ou si d'autres délais d'attente sont nécessaires.
Afficheur LCD
- Le grand écran LCD permet de lire à tout moment l'état du robot tondeuse sur l'appareil.
- Les réglages de base peuvent être effectués via l'écran de l'appareil lui-même.
Programmation automatique avec multi-zones
- Le robot tondeuse crée un programme personnalisé en fonction de la zone et des conditions, que le RCX 6 exécute ensuite régulièrement.
- Différentes zones peuvent être créées, entre lesquelles le robot tondeuse peut basculer de manière indépendante et sélective.
- L'horaire peut être personnalisé, par ex. pour éviter de circuler dans une certaine zone de tonte à une certaine heure de la journée.
Spécifications
Données techniques
|Performance de la zone (m²)
|3000
|Type de tondeuse
|Lames à oscillation libre
|Nombre de lames
|6
|Largeur de coupe (cm)
|35
|Hauteur de coupe (cm)
|2 / 10
|Franchissement de déclivités (%)
|max. 70
|Application de tonte
|Paillage
|Technologie de navigation
|GPS / RTK / Caméra IA
|Type de caméra
|Stéréo 3D
|Définition de la zone de tonte
|Localisation GPS / Détection d'herbe
|Largeur de couloir la plus étroite (cm)
|80
|Nombre de zones de tonte (Pièce(s))
|max. 10
|Durée de charge de la batterie (min)
|35
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Tension de la batterie (V)
|18
|Capacité de la batterie (Ah)
|5
|Courant de charge (A)
|5
|Niveau de puissance acoustique (dB (A))
|60
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Noir
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|868 x 535 x 297
|Dimensions du robot (L x l x H) (mm)
|735 x 510 x 270
|Poids du robot (kg)
|14,4
|Durée de tonte par charge (min)
|75
|Poids sans accessoires (kg)
|14,4
|Poids avec emballage (kg)
|29,8
Inclus dans la livraison
- Station de recharge
- Antenne RTK
- Piquets de terre pour fixer la borne de recharge: 8 Pièce(s)
- Piquets de terre pour fixer l'antenne RTK: 4 Pièce(s)
- Vis pour l'installation de l'antenne RTK: 4 Pièce(s)
- Lames et vis de tondeuse: 18 Pièce(s)
Équipement
- Système de navigation: Bandelettes systématiques
- Zones interdites
- Fonction de coupe des bords
- Technologie de capteurs: Capteur optique/ Détecteur de pluie/ Capteur de levage/ Capteur anti-basculement/ Capteur d'impact
- LoRa®
- Commande via application
- Connexion via WLAN
- Connexion via Bluetooth
- services/fonctionnalités intelligents dans l'application
- Verrouillage par code PIN
- Mise à jour du micrologiciel OTA
- Plateau de coupe flottant
- 4 roues motrices
- Écran
- retard de pluie
- Nombre de roues: 3 Pièce(s)
- Projecteur
- Poignée de transport
- Dispositif antivol
Domaines d'utilisation
- Pelouses de tous types avec de l'herbe jusqu'à 10 cm de hauteur et des pentes allant jusqu'à 70 pour cent
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine RCX 6
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.