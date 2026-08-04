IVR-L 65/12-1 Tc
L'aspirateur industriel IVR-L 65/12-1 Tc est un appareil compact avec cuve basculante par rapport au châssi pour l'aspiration de liquides et/ou de copeaux dans l'industrie.
L'aspirateur industriel Kärcher IVR-L 65/12-1 Tc est adapté à l'aspiration et à la séparation de liquides réfrigérants, d'émulsions lubrifiantes, d'eau ou d'huile contenant des matières solides comme par exemple des copeaux métalliques. Les copeaux aspirés peuvent être collectés dans un panier à copeaux pendant que le liquide est réinjecté dans le circuit à l'aide d'un flexible de vidange. La vidange peut également être réalisée par le biais de la cuve basculante par rapport au châssis. Le niveau de remplissage est visible à tout moment grâce au flexible de vidange et l'indicateur visuel. L'aspiration s'effectue à l'aide d'un raccord de flexible pivotant à 360° situé sur la tête d'aspiration. Les salissures autour de l'aspirateur peuvent donc être aspirées confortablement et sans que le flexible ne s'emmêle. Une coupure mécanique intégrée en fonction du niveau de remplissage protège l'aspirateur de tout risque de débordement. La tête motrice est constituée en partie de matériaux recyclés.
Caractéristiques et avantages
Châssis basculant ergonomique
- Système élaboré pour une vidange manuel sécurisée et sans effort physique.
- Le système de vidange par cuve basculante par rapport au châssis est très ergonomique.
- Vidange rapide de la cuve
Robustesse, flexibilité et modularité élevées
- Appareil et châssis très robustes et dotés de tôles très épaisses.
- Le flexible sert également à la vidange.
- Disponible en option avec sécurité anti-débordement, panier à copeaux ou support d'accessoires.
Équipé d'un moteur et d'une turbine très silencieux
- Appareil très compact et maniable muni d'un moteur et d'une turbine.
- Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.
Équipé d'un filtre surfacique compact de la classe de poussière L
- Prévient de manière fiable la pénétration de grosses particules dans les turbines d'aspiration.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|72 / 260
|Dépression (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Capacité de la cuve (l)
|65
|Matériau de la cuve
|Acier
|Puissance absorbée (kW)
|1,2
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 50
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 40
|Classe de poussière du filtre principal
|L
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|0,25
|Niveau sonore (dB (A))
|68
|Longueur du câble (m)
|10
|Poids sans accessoire (kg)
|40
|Poids (avec accessoires) (kg)
|43,5
|Poids avec emballage (kg)
|44,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|737 x 532 x 1100
Équipement
- Filtre principal: Filtre surfacique
- Accessoires en standard: non