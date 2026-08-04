L'aspirateur industriel Kärcher IVR-L 65/12-1 Tc est adapté à l'aspiration et à la séparation de liquides réfrigérants, d'émulsions lubrifiantes, d'eau ou d'huile contenant des matières solides comme par exemple des copeaux métalliques. Les copeaux aspirés peuvent être collectés dans un panier à copeaux pendant que le liquide est réinjecté dans le circuit à l'aide d'un flexible de vidange. La vidange peut également être réalisée par le biais de la cuve basculante par rapport au châssis. Le niveau de remplissage est visible à tout moment grâce au flexible de vidange et l'indicateur visuel. L'aspiration s'effectue à l'aide d'un raccord de flexible pivotant à 360° situé sur la tête d'aspiration. Les salissures autour de l'aspirateur peuvent donc être aspirées confortablement et sans que le flexible ne s'emmêle. Une coupure mécanique intégrée en fonction du niveau de remplissage protège l'aspirateur de tout risque de débordement. La tête motrice est constituée en partie de matériaux recyclés.