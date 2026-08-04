IVM 40/24-2 H ACD
Aspirateur industriel IVM 40/24-2 H ACD à 2 moteurs et certifié H ACD parfait pour éliminer les poussières inflammables fines et grossières. Avec filtre étoile en PTFE de classe M.
Durable, robuste, compact, mobile : notre aspirateur industriel IVM 40/24-2 H ACD est équipé de 2 moteurs pour une aspiration efficace et sûre des matières solides inflammables fines et grossières hors zone ATEX. Cet appareil fonctionne en 230 V monophasé, chacun des 2 moteurs pouvant être commandé individuellement. Le grand filtre étoile en PTFE pour les poussières de classe M se nettoie facilement grâce au système de décolmatage du filtre Pull and Clean sans avoir à arrêter l'aspirateur. Le filtre secondaire est un filtre cartouche de classe HEPA 14. L'appareil est certifié H dans son ensemble et possède un sticker d'identification H et des équipements obligatoires. Le préséparateur cyclonique et la cuve de l'appareil sont en acier inoxydable et le châssis est fabriqué en acier robuste et dispose avec de grandes roues pour des déplacements faciles.
Caractéristiques et avantages
ACD – Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)Pour une aspiration aussi sécurisée que rentable des poussières inflammables. Conforme à la norme internationale IEC 60335-2-69.
Classe de poussière HAppareil complet certifié selon DIN EN 60335-2-69 pour la classe de poussière H. Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière H.
Décolmatage manuel du filtre Pull and CleanDécolmatage du filtre en un seul geste pendant le fonctionnement. Décolmatage du filtre par inversion du flux d'air.
Équipé de 2 moteurs et 2 turbines
- Pour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale.
- Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s)
|106
|Dépression (mbar)
|225
|Capacité de la cuve (l)
|40
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance absorbée (kW)
|2,3
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Niveau sonore (dB (A))
|77
|Longueur du câble (m)
|10
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1,6
|Classe de poussière – Filtre secondaire
|H
|Surface filtrante – Filtre secondaire (m²)
|1,6
|Poids sans accessoire (kg)
|36
|Poids avec emballage (kg)
|39,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|645 x 655 x 1150
Équipement
- Filtre principal: Filtre étoile
- Filtre secondaire: Filtre cartouche
- Accessoires en standard: non
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Domaines d'utilisation
- Pour le ramassage des poussières inflammables / combustibles