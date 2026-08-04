Durable, robuste, compact, mobile : notre aspirateur industriel IVM 40/24-2 H ACD est équipé de 2 moteurs pour une aspiration efficace et sûre des matières solides inflammables fines et grossières hors zone ATEX. Cet appareil fonctionne en 230 V monophasé, chacun des 2 moteurs pouvant être commandé individuellement. Le grand filtre étoile en PTFE pour les poussières de classe M se nettoie facilement grâce au système de décolmatage du filtre Pull and Clean sans avoir à arrêter l'aspirateur. Le filtre secondaire est un filtre cartouche de classe HEPA 14. L'appareil est certifié H dans son ensemble et possède un sticker d'identification H et des équipements obligatoires. Le préséparateur cyclonique et la cuve de l'appareil sont en acier inoxydable et le châssis est fabriqué en acier robuste et dispose avec de grandes roues pour des déplacements faciles.