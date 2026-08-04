Durable, robuste, compact, mobile : notre aspirateur industriel IVM 40/24-2 M ACD + Kit, équipé de 2 moteurs, est destiné à l'aspiration des matières solides inflammables fines et grossières hors zone ATEX. Cet appareil fonctionne en 230 V monophasé et chacun des 2 moteurs peut être commandé individuellement. Le grand filtre étoile en PTFE certifié M se décolmate facilement, est pratique et fiable grâce au système de décolmatage du filtre Pull and Clean qui fonctionne sans avoir à désactiver l'aspirateur. Le compartiment du filtre et la cuve à déchets de l'aspirateur sont en acier inoxydable résistant aux acides tandis que le châssis est fabriqué en acier robuste et dispose de grandes roues permettant un transport facile.