IVM 40/24-2 M ACD + Kit
L'aspirateur industriel IVM 40/24-2 M ACD + Kit est équipé de 2 moteurs et fourni avec des accessoires. Il permet d'aspirer efficacement les poussières inflammables fines et grossières.
Durable, robuste, compact, mobile : notre aspirateur industriel IVM 40/24-2 M ACD + Kit, équipé de 2 moteurs, est destiné à l'aspiration des matières solides inflammables fines et grossières hors zone ATEX. Cet appareil fonctionne en 230 V monophasé et chacun des 2 moteurs peut être commandé individuellement. Le grand filtre étoile en PTFE certifié M se décolmate facilement, est pratique et fiable grâce au système de décolmatage du filtre Pull and Clean qui fonctionne sans avoir à désactiver l'aspirateur. Le compartiment du filtre et la cuve à déchets de l'aspirateur sont en acier inoxydable résistant aux acides tandis que le châssis est fabriqué en acier robuste et dispose de grandes roues permettant un transport facile.
Caractéristiques et avantages
ACD – Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)Pour une aspiration aussi sécurisée que rentable des poussières inflammables. Conforme à la norme internationale IEC 60335-2-69.
Poussières de classe MAppareil certifié dans son ensemble selon la norme DIN EN 60335-2-69 pour les poussières de classe M.
Décolmatage manuel du filtre Pull and CleanDécolmatage du filtre en un seul geste pendant le fonctionnement. Décolmatage du filtre par inversion du flux d'air.
Équipé de 2 moteurs et 2 turbines
- Pour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale.
- Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins.
Équipé d'un grand filtre en étoile
- Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière H.
- Convient également aux grandes quantités de poussière.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|100 / 360
|Dépression (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Capacité de la cuve (l)
|40
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance absorbée (kW)
|2,3
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Niveau sonore (dB (A))
|77
|Longueur du câble (m)
|10
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1,5
|Couleur
|argent
|Poids sans accessoire (kg)
|34,5
|Poids avec emballage (kg)
|35,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|645 x 655 x 1157
Équipement
- Filtre principal: Filtre étoile
- Accessoires en standard: oui
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Domaines d'utilisation
- Pour le ramassage des poussières inflammables / combustibles