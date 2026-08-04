Aspirateur industriel IVR 100/24-2 Sc M ACD conçu pour l'aspiration de quantités moyennes de copeaux et de poussières inflammables dans les zones sans risque d'explosion. Avec une puissance de 2,4 kW et deux turbines performantes en 230 V monophasé, il garantit une puissance d'aspiration élevée constante. Cette dernière est maintenue constante grâce à un filtre à poches lavable et durable pour poussières de classe M ainsi que grâce à un système de décolmatage manuel efficace du filtre. Le vidage dégageant peu de poussière de la cuve à roulettes de 100 litres et l'élimination sécurisée des matières aspirées s'effectuent confortablement grâce à un dispositif de cuve amovible ergonomique sans avoir à retirer la tête motrice tandis , un sac PE avec mécanisme de fermeture intégré et un flexible de compensation de pression garantit. L'ensemble très mobile, le fonctionnement silencieux et le format compact, robuste et très facile d'entretien complètent le vaste éventail d'équipements de cet aspirateur.