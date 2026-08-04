IVR 60/24-2 Sc H ACD
Pour une aspiration sécurisée des poussières et matières solides inflammables et nocives : l'IVR 60/24-2 Sc H ACD (machine à positionner hors zone ATEX).
Installation de l'appareil dans les zones sans risque d'explosion pour l'aspiration sécurisée de matières solides et poussières inflammables et nocives (LEP < 0,1 mg/m³) . L'IVR 60/24-2 Sc H ACD est un aspirateur industriel triphasé de 2,4 kW équipé d'une technologie de filtration efficace pour les poussières de classe H . Il dispose d'un filtre à poches lavable et durable pour poussières de classe M aux jointures soudées et d'un filtre à cartouche pour poussières de classe H ainsi que d'un décolmatage manuel efficace du filtre. Ainsi, la puissance d'aspiration élevée des 2 turbines by-pass reste constante à tout moment. Avec un volume de cuve de 60 litres, l'appareil compact et mobile est adapté aux petites quantités. Un vidage dégageant peu de poussière et une élimination sécurisée des matières aspirées sont garantis par un sac filtrant de sécurité avec mécanisme de fermeture intégré et un flexible de compensation de pression tandis que le système de cuve amovible rend inutile le retrait de la tête motrice. Le bloc moteur insonorisé offre un fonctionnement très silencieux et le châssis permet une mobilité maximale sur le lieu d'utilisation.
Caractéristiques et avantages
ACD – Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)Pour une aspiration aussi sécurisée que rentable des poussières inflammables. Conforme à la norme internationale IEC 60335-2-69.
Particulièrement robuste, particulièrement flexibleAvec support d'aspiration/raccord coudé mobile très pratique. Format très compact avec de très nombreuses possibilités pour emporter des accessoires. Appareil et châssis très robustes et dotés de tôles très épaisses.
Équipé de 2 moteurs de turbine très silencieuxPour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale. Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins. Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.
Décolmatage manuel pratique du filtre
- Utilisation sans effort grâce à un levier ergonomique pour simplifier le décomatage.
- Prolonge la durée de vie du filtre et réduit les coûts de maintenance.
- Résultats de décolmatage identiques, quel que soit l'effort physique fourni.
Équipé d'un grand filtre à poches
- Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière H.
- Convient également aux grandes quantités de poussière.
- Géométrie spéciale du filtre empêchant les matières solides aspirées de s'accrocher.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Dépression (mbar/kPa)
|230 / 23
|Capacité de la cuve (l)
|60
|Matériau de la cuve
|Acier
|Puissance absorbée (kW)
|2,4
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Niveau sonore (dB (A))
|68
|Longueur du câble (m)
|10
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1,75
|Classe de poussière – Filtre secondaire
|H
|Surface filtrante – Filtre secondaire (m²)
|3
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoire (kg)
|112
|Poids avec emballage (kg)
|112,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|855 x 760 x 1576
Équipement
- Filtre principal: Filtre à poches
- Filtre secondaire: Filtre cartouche
- Accessoires en standard: non
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Domaines d'utilisation
- Pour les petites quantités de poussières inflammables et nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³)
- Pour les petites quantités de copeaux fins et de poussières fines