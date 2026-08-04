IVR 60/24-2 Sc H ACD

Pour une aspiration sécurisée des poussières et matières solides inflammables et nocives : l'IVR 60/24-2 Sc H ACD (machine à positionner hors zone ATEX).

Installation de l'appareil dans les zones sans risque d'explosion  pour l'aspiration sécurisée de matières solides et poussières inflammables et nocives (LEP < 0,1 mg/m³) . L'IVR 60/24-2 Sc H ACD est un aspirateur industriel triphasé de 2,4 kW équipé d'une technologie de filtration efficace pour les poussières de classe H . Il dispose d'un filtre à poches lavable et durable pour poussières de classe M aux jointures soudées et d'un filtre à cartouche pour poussières de classe H ainsi que d'un décolmatage manuel efficace du filtre. Ainsi, la puissance d'aspiration élevée des 2 turbines by-pass reste constante à tout moment. Avec un volume de cuve de 60 litres, l'appareil compact et mobile est adapté aux petites quantités. Un vidage dégageant peu de poussière et une élimination sécurisée des matières aspirées sont garantis par un sac filtrant de sécurité avec mécanisme de fermeture intégré et un flexible de compensation de pression tandis que le système de cuve amovible rend inutile le retrait de la tête motrice. Le bloc moteur insonorisé offre un fonctionnement très silencieux et le châssis permet une mobilité maximale sur le lieu d'utilisation.

Caractéristiques et avantages
Aspirateur industriel IVR 60/24-2 Sc H ACD: ACD – Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)
ACD – Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)
Pour une aspiration aussi sécurisée que rentable des poussières inflammables. Conforme à la norme internationale IEC 60335-2-69.
Aspirateur industriel IVR 60/24-2 Sc H ACD: Particulièrement robuste, particulièrement flexible
Particulièrement robuste, particulièrement flexible
Avec support d'aspiration/raccord coudé mobile très pratique. Format très compact avec de très nombreuses possibilités pour emporter des accessoires. Appareil et châssis très robustes et dotés de tôles très épaisses.
Aspirateur industriel IVR 60/24-2 Sc H ACD: Équipé de 2 moteurs de turbine très silencieux
Équipé de 2 moteurs de turbine très silencieux
Pour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale. Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins. Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.
Décolmatage manuel pratique du filtre
  • Utilisation sans effort grâce à un levier ergonomique pour simplifier le décomatage.
  • Prolonge la durée de vie du filtre et réduit les coûts de maintenance.
  • Résultats de décolmatage identiques, quel que soit l'effort physique fourni.
Équipé d'un grand filtre à poches
  • Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière H.
  • Convient également aux grandes quantités de poussière.
  • Géométrie spéciale du filtre empêchant les matières solides aspirées de s'accrocher.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 1
Tension (V) 220 - 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Débit d'air (l/s/m³/h) 148 / 532
Dépression (mbar/kPa) 230 / 23
Capacité de la cuve (l) 60
Matériau de la cuve Acier
Puissance absorbée (kW) 2,4
Type d'aspiration Électrique
Diamètre nominal de raccordement DN 70
Diamètre nominal des accessoires DN 50
Niveau sonore (dB (A)) 68
Longueur du câble (m) 10
Classe de poussière du filtre principal M
Surface filtrante – Filtre principal (m²) 1,75
Classe de poussière – Filtre secondaire H
Surface filtrante – Filtre secondaire (m²) 3
Couleur Anthracite
Poids sans accessoire (kg) 112
Poids avec emballage (kg) 112,9
Dimensions (L × l × H) (mm) 855 x 760 x 1576

Équipement

  • Filtre principal: Filtre à poches
  • Filtre secondaire: Filtre cartouche
  • Accessoires en standard: non
Aspirateur industriel IVR 60/24-2 Sc H ACD
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Domaines d'utilisation
  • Pour les petites quantités de poussières inflammables et nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³)
  • Pour les petites quantités de copeaux fins et de poussières fines
Accessoires