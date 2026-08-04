Installation de l'appareil dans les zones sans risque d'explosion pour l'aspiration sécurisée de matières solides et poussières inflammables et nocives (LEP < 0,1 mg/m³) . L'IVR 60/24-2 Sc H ACD est un aspirateur industriel triphasé de 2,4 kW équipé d'une technologie de filtration efficace pour les poussières de classe H . Il dispose d'un filtre à poches lavable et durable pour poussières de classe M aux jointures soudées et d'un filtre à cartouche pour poussières de classe H ainsi que d'un décolmatage manuel efficace du filtre. Ainsi, la puissance d'aspiration élevée des 2 turbines by-pass reste constante à tout moment. Avec un volume de cuve de 60 litres, l'appareil compact et mobile est adapté aux petites quantités. Un vidage dégageant peu de poussière et une élimination sécurisée des matières aspirées sont garantis par un sac filtrant de sécurité avec mécanisme de fermeture intégré et un flexible de compensation de pression tandis que le système de cuve amovible rend inutile le retrait de la tête motrice. Le bloc moteur insonorisé offre un fonctionnement très silencieux et le châssis permet une mobilité maximale sur le lieu d'utilisation.