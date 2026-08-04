L'aspirateur industriel IVR-B 20/8 est parfaitement adapté aux applications exigeantes de l'industrie de transformation des métaux et des matières plastiques. Sa conception particulièrement basse et compacte offre un large éventail d'applications. Le puissant filtre à cartouche et la cuve en acier inoxydable de haute qualité permettent d'aspirer sans problème les déchets de poinçonnage, les copeaux et les poussières en toute sécurité et fiabilité. Le compresseur à canal latéral durable garantit quant à lui une utilisation continue notamment sur les lignes de production, tandis qu'un silencieux efficace réduit le niveau sonore au minimum. De plus, les composants habituels ont été délibérément omis lors de la conception de l'appareil afin de garantir une manipulation particulièrement simple et des frais de maintenance très réduits.