IVR-B 20/8
Petit aspirateur d'appoint polyvalent IVR-B 20/8 avec cuve en acier inoxydable et compresseur à canal latéral. Convient pour l'aspiration des déchets de poinçonnage, des copeaux et de la poussière grossière.
L'aspirateur industriel IVR-B 20/8 est parfaitement adapté aux applications exigeantes de l'industrie de transformation des métaux et des matières plastiques. Sa conception particulièrement basse et compacte offre un large éventail d'applications. Le puissant filtre à cartouche et la cuve en acier inoxydable de haute qualité permettent d'aspirer sans problème les déchets de poinçonnage, les copeaux et les poussières en toute sécurité et fiabilité. Le compresseur à canal latéral durable garantit quant à lui une utilisation continue notamment sur les lignes de production, tandis qu'un silencieux efficace réduit le niveau sonore au minimum. De plus, les composants habituels ont été délibérément omis lors de la conception de l'appareil afin de garantir une manipulation particulièrement simple et des frais de maintenance très réduits.
Caractéristiques et avantages
Dimensions compactes
- Stockage et fixation faciles entre, sur ou sous les machines de production.
- La taille compacte permet différentes applications.
- La puissante soufflerie à canal latéral permet des applications polyvalentes.
Un compresseur à canal latéral très robuste
- Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures.
- Optimal pour les usages mobiles avec utilisation par plusieurs équipes.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|39 / 140
|Dépression (mbar/kPa)
|90 / 9
|Capacité de la cuve (l)
|20
|Puissance absorbée (kW)
|0,8
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 50
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50 DN 40
|Niveau sonore (dB (A))
|70
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|0,7
|Poids sans accessoire (kg)
|32
|Poids avec emballage (kg)
|32,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|610 x 450 x 480