Une production propre, de papier à l'impression
La poussière de papier, la poudre de pigment, les peintures liquides et les toners sont libérés lors de la production des supports d'impression. Certaines de ces substances sont très toxiques et nécessitent des aspirateurs très performants, comme ceux que nous avons développés pour l'industrie de l'impression depuis des décennies.
Utilisation:
- Aspiration des fibres de cellulose lors du nettoyage des machines dans l'industrie du papier
- Aspiration des papiers fins à grossiers dans les machines à déchiqueter
- Nettoyage des imprimantes
- Mise sous vide de la poudre de pigment
Challenge:
- Poussière très fine et explosive
- Déchiquetage de papier grossier
Résultat:
- Assurance de la qualité et garantie des processus opérationnels
- Protection de la santé