Une production sans poussières dans l'industrie électrique et optique

Dans l'industrie électrique et optique, la production génère une poussière très fine qui peut endommager les composants et doit être aspirée directement pendant la phase de production. Nos systèmes d'aspiration vous permettent non seulement d'accomplir ces tâches, mais aussi de protéger vos systèmes de production avancés.