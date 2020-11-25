Une production sans poussières dans l'industrie électrique et optique

Dans l'industrie électrique et optique, la production génère une poussière très fine qui peut endommager les composants et doit être aspirée directement pendant la phase de production. Nos systèmes d'aspiration vous permettent non seulement d'accomplir ces tâches, mais aussi de protéger vos systèmes de production avancés.

Industrie électrique et optique

Utilisation:

  • Broyage de composants électriques
  • Polissage des éléments optiques

Challenge:

  • Poussière très abrasive
  • La poussière qui peut détruire les composants

Résultat:

  • Assurance de la qualité et garantie des processus opérationnels

Machines appropriées:

Aspirateurs industriels liquides/copeaux

Aspirateurs industriels solides/poussières

 

Aspirateurs industriels Ex

Dépoussiéreurs