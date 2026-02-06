NT 75/1 Me Ec H Z22
Certifié selon la directive ATEX 2014/34/UE, l'aspirateur de sécurité NT 75/1 Me Ec H Z22 convient à l'aspiration de poussières de classe H dans les atmosphères explosibles en zone 22.
Certifié selon la directive européenne ATEX 2014/34/UE par l'organisme indépendant IBExU, le NT 75/1 Me Ec H Z22 convient pour l'aspiration des poussières inflammables et autres poussières nocives de la classe de poussière H, dans les atmosphères explosibles en zone 22. Le puissant moteur EC sans balais garantit une durée de vie élevée de 5000 heures. Cet aspirateur eau et poussières antidéflagrant est livré avec une mise à la terre. Ses accessoires électroconducteurs préviennent les décharges électrostatiques. La cuve de 75 litres en acier inoxydable et le châssis robuste avec guidon de transport réglable permettent d'éliminer aisément de grandes quantités de poussières, de gros déchets ou de liquides dans les zones dangereuses. Un sac filtrant de sécurité garantit une élimination sécurisée des matières aspirées. Livré avec l'aspirateur NT 75/1 Me Ec H Z22, le filtre plissé plat de classe de poussière H est particulièrement résistant et durable grâce à son revêtement PTFE tout en garantissant une rétention des poussières de 99,995 %.
Caractéristiques et avantages
Certifié pour la zone 22 selon la directive ATEX 2014/34/UE (organisme de certification IBExU)Sécurité maximale pour l'utilisateur, dans les atmosphères explosibles en zone 22. Adapté à l'élimination des poussières nocives de la classe de poussière H.
Moteur EC sans balaisGrande résistance à l'usure et longue durée de vie (5000 heures).
Système antistatiqueSystème antistatique avec accessoires électroconducteurs.
Filtre plissé plat de sécurité
- Capacité de rétention des poussières de 99,995 %.
- Particulièrement résistant et durable grâce au revêtement PTFE.
- Homologué pour l'aspiration des poussières nocives de la classe de poussière H.
Spécifications
Données techniques
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s)
|61
|Dépression (mbar/kPa)
|220 / 22
|Capacité de la cuve (l)
|75
|Puissance absorbée (W)
|max. 1000
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 40
|Longueur du câble (m)
|10
|Matériau du câble électrique
|Caoutchouc
|Niveau sonore (dB (A))
|76
|Couleur
|argent
|Poids sans accessoires (kg)
|25,1
|Poids avec emballage (kg)
|31,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|695 x 540 x 1012
Inclus dans la livraison
- Sac filtrant de sécurité: 1 Pièce(s)
- Longueur du flexible d'aspiration: 4 m
- Type de flexible d'aspiration: électro-conducteur
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Coude: électro-conducteur
- Matériau du sac filtrant: Toison
- Largeur du suceur sols combiné eau/poussières: 360 mm
- Suceur fentes
- Cuve en acier inoxydable
- Filtre plissé plat: Fibre de verre
- Guidon de transport
Équipement
- Système antistatique
- Classe de protection: I
- Roulette avec frein
- Classe de poussières: H
- Matériau de la cuve: Acier inoxydable
Domaines d'utilisation
- Aspirateur de sécurité pour les utilisations dans les atmosphères explosibles en zone 22
- Aspirateur de sécurité de classe H pour une élimination sûre des poussières nocives et cancérigènes
Accessoires
