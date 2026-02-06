Certifié selon la directive européenne ATEX 2014/34/UE par l'organisme indépendant IBExU, le NT 75/1 Me Ec H Z22 convient pour l'aspiration des poussières inflammables et autres poussières nocives de la classe de poussière H, dans les atmosphères explosibles en zone 22. Le puissant moteur EC sans balais garantit une durée de vie élevée de 5000 heures. Cet aspirateur eau et poussières antidéflagrant est livré avec une mise à la terre. Ses accessoires électroconducteurs préviennent les décharges électrostatiques. La cuve de 75 litres en acier inoxydable et le châssis robuste avec guidon de transport réglable permettent d'éliminer aisément de grandes quantités de poussières, de gros déchets ou de liquides dans les zones dangereuses. Un sac filtrant de sécurité garantit une élimination sécurisée des matières aspirées. Livré avec l'aspirateur NT 75/1 Me Ec H Z22, le filtre plissé plat de classe de poussière H est particulièrement résistant et durable grâce à son revêtement PTFE tout en garantissant une rétention des poussières de 99,995 %.