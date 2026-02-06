NT 40/1 Tact Bs *EU
Le NT 40/1 Tact Bs excelle dans le nettoyage des fours et fournils. Avcec une cuve de 40 litres et le décolmatage automatique du filtre, il peut aspirer de l'eau et des poussières.
Grâce à son système de décolmatage du filtre entièrement automatique, l'aspirateur eau et poussières NT 40/1 Tact BS dispose d’une puissance d’aspiration élevée et constante. Equipé d'une cuve de 40 litres et d'un filtre plissé plat de classe M résistant à la chaleur, il est idéal pour pour l'aspiration dans les fournils et les fours de boulangeries.
Caractéristiques et avantages
Idéal pour les boulangeries et les pâtisseriesKits d'accessoires optionnels spécialement conçus pour les boulangeries.
Serrures spéciales en métalPermettre la certification en tant que machine antidéflagrante. Permettent d'aspirer les poussières de farine potentiellement dangereuses.
Filtre plissé plat résistant à la chaleurPermet d'aspirer les poussières problématiques dans les boulangeries.
Rangement pratique pour les accessoires spéciaux
- Facilite le transport d'ensembles encombrants pour le nettoyage des fours.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s)
|74
|Dépression (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacité de la cuve (l)
|40
|Puissance absorbée (W)
|max. 1380
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 40
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Niveau sonore (dB (A))
|68
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|16,2
|Poids avec emballage (kg)
|19,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|650 x 370 x 1100
Inclus dans la livraison
- Suceur fentes
- Guidon de transport
Équipement
- Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint
- Matériau de la cuve: Plastique
- Pare-chocs robuste
- Classe de protection: II
- Roulette avec frein
- Préparation antistatique
Domaines d'utilisation
- Idéal pour le nettoyage des fours de boulangerie, des sols, des machines et des appareils.
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine NT 40/1 Tact Bs *EU
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.