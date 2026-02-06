Grâce à son système de décolmatage du filtre entièrement automatique, l'aspirateur eau et poussières NT 40/1 Tact BS dispose d’une puissance d’aspiration élevée et constante. Equipé d'une cuve de 40 litres et d'un filtre plissé plat de classe M résistant à la chaleur, il est idéal pour pour l'aspiration dans les fournils et les fours de boulangeries.