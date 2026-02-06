NT 50/1 K
Equipé d'une pompe d'évacuation pour eau chargée et d'un raccord Geka, l'aspirateur eau et poussières NT 50/1 K est idéal pour l'aspiration et le refoulement de grandes quantités de liquides, lors d'innondations par exemple.
L'aspirateur eau et poussières NT 50/1 K de Kärcher est spécialement conçu pour éliminer rapidement de grandes quantités d'eau. Grâce à sa pompe d'évacuation performante, cet aspirateur de 50 litres vient à bout de plus de 300 litres d'eau chargée par minute, même lorsqu'elle contient des déchets d'une taille allant jusqu'à 20 millimètres. Le NT 50/1 K dispose de série d'un raccord Geka. Equipées de filtres pour gros déchets efficaces, la turbine et la pompe d'évacuation sont protégées des dommages et/ou des obstructions qui pourraient provenir notamment des gravillons, feuilles ou gravats présents dans l'eau chargée. Les roulettes métalliques pivotantes et le guidon réglable assurent une mobilité élevée et un transport aisé de l'aspirateur NT 50/1 K.
Caractéristiques et avantages
Pompe pour eau chargée intégréeDe grandes quantités d'eau peuvent être aspirées par l'intermédiaire de la pompe pour permettre une utilisation continue.
Filtre panier intégré pour protéger la pompe des gros déchetsProtège la pompe d'évacuation contre les obstructions dues à des pierres, des feuilles ou des morceaux de bois.
Vanne de régulation de la puissance d'aspirationLa valve est montée entre le flexible d'aspiration et le coude de l'aspirateur. Permet de synchroniser le débit d'eau de l'aspirateur et de la pompe.
Flexible de vidange
- La pompe pour eaux chargées convient pour l'aspiration de différents types de liquides.
- Pour l'évacuation des quantités résiduelles de liquides.
Filtre à grosses impuretés intégré pour la protection de la turbine
- Protège la turbine contre les dommages causés par les saletés grossières et les petites pièces.
Accessoires haut de gamme
- Flexible d'aspiration résistant aux hydrocarbures
- Suceur sol Adv.
- Guidon de transport ajustable
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s)
|74
|Dépression (mbar)
|273
|Capacité de la cuve (l)
|50
|Puissance absorbée (W)
|1200
|Puissance pompe d’évacuation (W)
|1100
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 40
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Niveau sonore (dB (A))
|67
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|28
|Poids avec emballage (kg)
|32,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|640 x 370 x 1045
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 4 m
- Type de flexible d'aspiration: Résistant aux hydrocarbures
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Largeur du suceur sols combiné eau/poussières: 360 mm
- Suceur fentes
- Filtre pour gros déchets
- Guidon de transport
Équipement
- Flexible de vidange
- Pompe d‘évacuation incorporée
- Classe de protection: I
Videos
Domaines d'utilisation
- Sites de construction
- Industrie
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine NT 50/1 K
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.