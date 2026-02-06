L'aspirateur eau et poussières NT 50/1 K de Kärcher est spécialement conçu pour éliminer rapidement de grandes quantités d'eau. Grâce à sa pompe d'évacuation performante, cet aspirateur de 50 litres vient à bout de plus de 300 litres d'eau chargée par minute, même lorsqu'elle contient des déchets d'une taille allant jusqu'à 20 millimètres. Le NT 50/1 K dispose de série d'un raccord Geka. Equipées de filtres pour gros déchets efficaces, la turbine et la pompe d'évacuation sont protégées des dommages et/ou des obstructions qui pourraient provenir notamment des gravillons, feuilles ou gravats présents dans l'eau chargée. Les roulettes métalliques pivotantes et le guidon réglable assurent une mobilité élevée et un transport aisé de l'aspirateur NT 50/1 K.