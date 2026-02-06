NT 20/1 Me Classic Edition
Aspirateur eau et poussières compact et robuste NT 20/1 Me Classic. Equipé d'une cuve de 20 litres, il permet une élimination rapise et fiable des saletés les plus diverses.
Le NT 20/1 Me Classic est un aspirateur eau et poussières compact et robuste de la gamme NT Classic. L'appareil est équipé d'une cuve de 20 litres. Sa technologie de filtration fiable ainsi que sa puissante turbine de 1 500 watts permettent à cet aspirateur d'éliminer aisément les saletés les plus diverses. L'appareil est optimal pour les petites quantités de liquide, de gros déchets et de poussières.
Caractéristiques et avantages
Compact, robuste et mobileStabilité excellente, maniabilité simple et transport convenable grâce au design compact et aux 4 roulettes. Le pare-chocs contribue à la protection de l'aspirateur et son équipage.
Puissance d'aspiration excellenteLes machines NT Me Classic, avec une turbine de 1.500 W, aspirent toutes sortes de déchets. Pour des résultats de nettoyage impeccables.
Service et confortEtonnamment rapide : le concept Easy-Service permet une extraction de la turbine en seulement 44 secondes. Le changement rapide de la turbine est synonyme de gain de temps, mais aussi de réduction des coûts.
Efficacité grâce au minimalisme
- Les machines NT Me Classic à 1 moteur disposent d'un filtre cartouche Kärcher éprouvé.
- Le filtre cartouche garantit une aspiration durable sans sac filtrant.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s)
|59
|Dépression (mbar/kPa)
|227 / 22,7
|Capacité de la cuve (l)
|20
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance absorbée (W)
|max. 1500
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|6,5
|Niveau sonore (dB (A))
|78
|Couleur
|argent
|Poids sans accessoires (kg)
|7,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|375 x 360 x 520
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 2.5 m
- Type de flexible d'aspiration: avec coude
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 505 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Acier
- Quantité de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau du sac filtrant: Toison
- Largeur du suceur sols combiné eau/poussières: 360 mm
- Suceur fentes
- Filtre cartouche: PES
- Cuve en acier inoxydable
Domaines d'utilisation
- Pour l'aspiration des liquides, saletés grossières et poussières sur tous types de surfaces dures ainsi que pour le nettoyage de l'intérieur de véhicules.
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine NT 20/1 Me Classic Edition
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.