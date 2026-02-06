Le NT 20/1 Me Classic est un aspirateur eau et poussières compact et robuste de la gamme NT Classic. L'appareil est équipé d'une cuve de 20 litres. Sa technologie de filtration fiable ainsi que sa puissante turbine de 1 500 watts permettent à cet aspirateur d'éliminer aisément les saletés les plus diverses. L'appareil est optimal pour les petites quantités de liquide, de gros déchets et de poussières.