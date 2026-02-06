NT 30/1 Me Classic Edition
Aspirateur eau et poussières maniable et robuste, le NT 30/1 Me Classic sait se montrer convaincant. L'appareil de 1 500 W se présente avec une cuve de 30 litres et élimine les saletés de toute sorte.
Conçu pour les quantités moyennes de liquide, de gros déchets et de poussières : l'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Me Classic fournit une puissance de turbine de 1 500 watts et un volume de cuve de 30 litres, ce qui en fait l'appareil optimal pour le ramassage des saletés les plus diverses. De plus, l'appareil de la gamme NT Classic se distingue par une technologie de filtration éprouvée, par le concept Easy Service ainsi que par des frais de maintenance et d'utilisation réduits.
Caractéristiques et avantages
Compact, robuste et mobileStabilité excellente, maniabilité simple et transport convenable grâce au design compact et aux 4 roulettes. Le pare-chocs contribue à la protection de l'aspirateur et son équipage.
Puissance d'aspiration excellenteLes machines NT Me Classic, avec une turbine de 1.500 W, aspirent toutes sortes de déchets. Pour des résultats de nettoyage impeccables.
Service et confortEtonnamment rapide : le concept Easy-Service permet une extraction de la turbine en seulement 44 secondes. Le changement rapide de la turbine est synonyme de gain de temps, mais aussi de réduction des coûts.
Efficacité grâce au minimalisme
- Les machines NT Me Classic à 1 moteur disposent d'un filtre cartouche Kärcher éprouvé.
- Le filtre cartouche garantit une aspiration durable sans sac filtrant.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s)
|59
|Dépression (mbar/kPa)
|227 / 22,7
|Capacité de la cuve (l)
|30
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance absorbée (W)
|max. 1500
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|6,5
|Niveau sonore (dB (A))
|78
|Couleur
|argent
|Poids sans accessoires (kg)
|8
|Poids avec emballage (kg)
|10,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|375 x 360 x 645
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 2.5 m
- Type de flexible d'aspiration: avec coude
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 505 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Acier
- Quantité de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau du sac filtrant: Toison
- Largeur du suceur sols combiné eau/poussières: 360 mm
- Suceur fentes
- Filtre cartouche: PES
- Cuve en acier inoxydable
Videos
Domaines d'utilisation
- Pour l'aspiration des liquides, saletés grossières et poussières sur tous types de surfaces dures ainsi que pour le nettoyage de l'intérieur de véhicules.
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine NT 30/1 Me Classic Edition
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.