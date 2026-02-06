Conçu pour les quantités moyennes de liquide, de gros déchets et de poussières : l'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Me Classic fournit une puissance de turbine de 1 500 watts et un volume de cuve de 30 litres, ce qui en fait l'appareil optimal pour le ramassage des saletés les plus diverses. De plus, l'appareil de la gamme NT Classic se distingue par une technologie de filtration éprouvée, par le concept Easy Service ainsi que par des frais de maintenance et d'utilisation réduits.