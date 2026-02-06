NT 38/1 Me Classic Edition
En dépit des dimensions compactes, l'aspirateur eau et poussières robuste NT 38/1 Me Classic Edition n'a pas de difficultés à aspirer de grandes quantités de déchets de toute sorte. Avec cuve de 38 litres.
Grâce à sa turbine puissante (1.500W) et son réservoir robuste de 38 litres, l'aspirateur eau et poussières compact NT 38/1 Me Classic Edition aspire des grandes quantités de liquides, de poussières et de gros déchets sans aucun effort. L'assortiment des aspirateurs NT Me Classic dispose également d'une technologie de filtration fiable. Une autre caractéristique est le simple concept de service qui aide à réduire les coûts d'opération et de maintenance.
Caractéristiques et avantages
Compact, robuste et mobileStabilité excellente, maniabilité simple et transport convenable grâce au design compact et aux 4 roulettes. Le pare-chocs contribue à la protection de l'aspirateur et son équipage.
Puissance d'aspiration excellenteLes machines NT Me Classic, avec une turbine de 1.500 W, aspirent toutes sortes de déchets. Pour des résultats de nettoyage impeccables.
Service et confortEtonnamment rapide : le concept Easy-Service permet une extraction de la turbine en seulement 44 secondes. Le changement rapide de la turbine est synonyme de gain de temps, mais aussi de réduction des coûts.
Aspiration sans sac filtrant
- Les machines NT Me Classic à 1 moteur disposent d'un filtre cartouche Kärcher éprouvé.
- Le filtre cartouche garantit une aspiration durable sans sac filtrant.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s)
|59
|Dépression (mbar/kPa)
|227 / 22,7
|Capacité de la cuve (l)
|38
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance absorbée (W)
|max. 1500
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|6,5
|Niveau sonore (dB (A))
|78
|Couleur
|argent
|Poids sans accessoires (kg)
|8,6
|Poids avec emballage (kg)
|11,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|375 x 360 x 735
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 2.5 m
- Type de flexible d'aspiration: avec coude
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 505 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Acier
- Quantité de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau du sac filtrant: Toison
- Largeur du suceur sols combiné eau/poussières: 360 mm
- Suceur fentes
- Filtre cartouche: PES
- Cuve en acier inoxydable
Domaines d'utilisation
- Pour l'aspiration des liquides, saletés grossières et poussières sur tous types de surfaces dures ainsi que pour le nettoyage de l'intérieur de véhicules.
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine NT 38/1 Me Classic Edition
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.