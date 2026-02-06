Grâce à sa turbine puissante (1.500W) et son réservoir robuste de 38 litres, l'aspirateur eau et poussières compact NT 38/1 Me Classic Edition aspire des grandes quantités de liquides, de poussières et de gros déchets sans aucun effort. L'assortiment des aspirateurs NT Me Classic dispose également d'une technologie de filtration fiable. Une autre caractéristique est le simple concept de service qui aide à réduire les coûts d'opération et de maintenance.