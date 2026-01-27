Equipé d'une cuve de 70 litres et de 2 moteurs, l'aspirateur eau et poussières NT 70/2 Me Classic convient pour de grandes quantités de poussières et de liquides. Grâce à sa puissance d'aspiration élevée et à son filtre cartouche performant, il vient aisément à bout de tout type de poussières, liquides et saletés grossières. Pratique, l'aspirateur est doté d'un tuyau de vidange qui facilite son utilisation. Son guidon de transport ainsi que son châssis robuste monté sur des roulettes pivotantes en métal garantissent une excellente mobilité.