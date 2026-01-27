NT 70/2 Me Classic Edition
Le NT 70/2 Me Classic est un aspirateur eau et poussières robuste, équipé de 2 moteurs et d'une cuve de 70 litres. Sa puissance d'aspiration est idéale pour de grandes quantités de poussières, saletés grossières et liquides.
Equipé d'une cuve de 70 litres et de 2 moteurs, l'aspirateur eau et poussières NT 70/2 Me Classic convient pour de grandes quantités de poussières et de liquides. Grâce à sa puissance d'aspiration élevée et à son filtre cartouche performant, il vient aisément à bout de tout type de poussières, liquides et saletés grossières. Pratique, l'aspirateur est doté d'un tuyau de vidange qui facilite son utilisation. Son guidon de transport ainsi que son châssis robuste monté sur des roulettes pivotantes en métal garantissent une excellente mobilité.
Caractéristiques et avantages
Robustes et faciles à transporter
- Mobilité optimale sur toutes les surfaces grâce à un châssis robuste, de grandes roues et des roulettes pivotantes en métal.
- Le guidon de transport facilitent les déplacements.
Puissance d'aspiration excellente
- Les deux turbines délivrent une puissance exceptionnelle.
- Une performance d'aspiration élevée pour d'excellents résultats de nettoyage.
Maintenance aisée
- Etonnamment rapide : le concept Easy-Service permet une extraction de la turbine en seulement 44 secondes.
- Le changement rapide de la turbine est synonyme de gain de temps, mais aussi de réduction des coûts.
Aspiration sans sac filtrant
- Ces aspirateurs eau et poussières bi-moteur NT Classic sont équipés du filtre cartouche éprouvé de Kärcher.
- Le filtre cartouche garantit une aspiration durable sans sac filtrant.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s)
|2 x 53
|Dépression (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Capacité de la cuve (l)
|70
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance absorbée (W)
|max. 2300
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 40
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Niveau sonore (dB (A))
|76
|Couleur
|argent
|Poids sans accessoires (kg)
|18,5
|Poids avec emballage (kg)
|26
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|580 x 510 x 850
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 2.5 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Acier chromé
- Suceur sols pour poussières: 360 mm
- Largeur du suceur sols combiné eau/poussières: 360 mm
- Suceur fentes
- Filtre cartouche: Papier
- Flexible de vidange
- Cuve en acier inoxydable
- Guidon de transport
Domaines d'utilisation
- Pour l'aspiration des liquides, saletés grossières et poussières sur tous types de surfaces dures ainsi que pour le nettoyage de l'intérieur de véhicules.
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine NT 70/2 Me Classic Edition
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.