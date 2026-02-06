Ultra léger, performant et fonctionnant sur batterie, l'aspirateur dorsal BVL 3/1 Bp est le premier aspirateur à afficher un poids dorsal de seulement 4,9 kg avec l'ensemble de ses accessoires grâce au matériau PPE innovant dont les propriétés permettent à la fois une robustesse et une longévité particulières. Que ce soit dans les écoles, dans les escaliers ou une utilisation chez les particuliers, le nettoyage devient un jeu d'enfant. Cet aspirateur dorsal avec son aspiration puissante et son volume de réservoir de 3 litres se montre convaincant lors des tâches de nettoyage dans les espaces les plus exigus. À cet effet, la puissante batterie Kärcher Battery Power garantit une autonomie élevée et le châssis ergonomique un travail sans fatigue. Grâce au boitier de commande pratique fixé à la ceinture pour piloter toutes les fonctions de base ou supplémentaires, le BVL 3/1 Bp offre une utilisation aisée et très conviviale. Le moteur électrique brushless est en outre très résistant et endurant. En plus des accessoires courants, d'autres équipements tels que le filtre HEPA 14 sont disponibles en option. Veuillez noter que pour cette version de l'appareil, la batterie Kärcherainsi que le chargeur correspondant doivent être commandé séparément.