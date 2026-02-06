BVL 3/1 Bp
L'aspirateur dorsal BVL 3/1 Bp est l'outil idéal pour un travail dans les espaces les plus exigus. Performant et fonctionnant avec une batterie professionnelle, il s'illustre par son bon rapport qualité-prix.
Ultra léger, performant et fonctionnant sur batterie, l'aspirateur dorsal BVL 3/1 Bp est le premier aspirateur à afficher un poids dorsal de seulement 4,9 kg avec l'ensemble de ses accessoires grâce au matériau PPE innovant dont les propriétés permettent à la fois une robustesse et une longévité particulières. Que ce soit dans les écoles, dans les escaliers ou une utilisation chez les particuliers, le nettoyage devient un jeu d'enfant. Cet aspirateur dorsal avec son aspiration puissante et son volume de réservoir de 3 litres se montre convaincant lors des tâches de nettoyage dans les espaces les plus exigus. À cet effet, la puissante batterie Kärcher Battery Power garantit une autonomie élevée et le châssis ergonomique un travail sans fatigue. Grâce au boitier de commande pratique fixé à la ceinture pour piloter toutes les fonctions de base ou supplémentaires, le BVL 3/1 Bp offre une utilisation aisée et très conviviale. Le moteur électrique brushless est en outre très résistant et endurant. En plus des accessoires courants, d'autres équipements tels que le filtre HEPA 14 sont disponibles en option. Veuillez noter que pour cette version de l'appareil, la batterie Kärcherainsi que le chargeur correspondant doivent être commandé séparément.
Caractéristiques et avantages
Aspirateur dorsal à batterie ultra légerFabriqué en PPE (polypropylène expansé) très léger et innovant. Garantit un travail ergonomique. Permet un transport aisé.
PPE (polypropylène expansé) hautement innovantParticulièrement robuste et durable. Ultra léger. Très écologique car recyclable à 100 %.
Grande ergonomieLe cadre de transport deuter® est extrêmement confortable, même en cas d'utilisation prolongée. Le système de commande fixé sur la ceinture permet de contrôler toutes les fonctions. Le flexible d'aspiration se raccorde individuellement pour les droitiers et les gauchers.
Moteur EC sans balais
- Résistance à l'usure élevée et longue durée de vie.
- Permet des interventions prolongées tout en augmentant l'efficacité et la productivité.
Mode eco!efficiency
- Le mode eco!efficiency réduit la consommation d'énergie et le niveau sonore de la machine tandis qu'il prolonge la durée de vie de la batterie.
Flexibilité totale au sein de la plateforme Kärcher 36 volts
- Changement de batterie rapide entre différents appareils en fonction des besoins.
- Augmente la productivité et la sécurité au travail.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Capacité de la cuve (l)
|3
|Niveau sonore (dB (A))
|65
|Débit d'air (l/s)
|35,4
|Puissance nominale (W)
|350
|Dépression (mbar/kPa)
|189 / 18,9
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 35
|Nombre de batteries requises (Pièce(s))
|1
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 120 (5 Ah) / env. 130 (6 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (/min)
|Mode eco!efficiency: / max. 52 (5 Ah) Mode Power : / max. 31 (5 Ah) Mode eco!efficiency: / max. 73 (7,5 Ah) Mode Power : / max. 41 (7,5 Ah)
|Courant de charge (A)
|2,5
|Couleur
|Noir
|Poids sans accessoires (kg)
|4,1
|Poids avec emballage (kg)
|5,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|220 x 317 x 450
Inclus dans la livraison
- Versions: Livré sans chargeur ni batterie
- Longueur du flexible d'aspiration: 1 m
- Type de flexible d'aspiration: avec coude
- Tube d'aspiration télescopique: 615 mm, 1007 mm
- Tube d'aspiration télescopique, matériau: Aluminium
- Suceur sol commutable
- Suceur fentes
- Quantité de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau du sac filtrant: Toison
- Filtre de protection du moteur
Équipement
- Mode eco!efficiency
- Châssis
Videos
Domaines d'utilisation
- Convient à l'utilisation par les concierges dans les écoles
- Idéal également pour les artisans et les femmes
- Idéal pour les ménages privés
- Nettoyer les escaliers ? Un jeu d’enfant
- Nettoyage ponctuel
Accessoires
Tous les produits qui fonctionnent avec la même plateforme de batterie
Trouver des pièces détachées d'origine BVL 3/1 Bp
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.