CV 30/1 *EU
L'aspiro-brosseur CV 30/1 est idéal pour l'aspiration des surfaces textiles, moquettes et tapis. Simple d'entretien, la brosse et le câble électrique se démontent sans aucun outil.
D'une largueur de travail de 30cm, l'aspiro-brosseur CV 30/1 est idéal pour toutes les surfaces textiles comme les moquettes ou les tapis. Il est aussi à l'aise dans l'hôtellerie que pour des applications dans des showrooms, boutiques ou autres. Equipé d'un flexible d'aspiration amovible permettant d'aspirer les poussières dans des endroits peu accessibles, il est polyvalent. Robuste, l'aspiro-brosseur CV 30/1 possède une sécurité qui va débrayer la brosse en cas de surcharges,lorsque des déchets la bloque en fonctionnement. Le démontage ou le remplacement de la brosse s'effectue rapidement et sans outil par l'utilisateur. Le câble électrique se déconnecte très simplement de la poignée pour être remplacé. La brosse se règle en hauteur et permet d'adapter le brossage à la hauteur des fibres de la moquette. Le réglage se fait grâce à un bouton gradué et accessible directement sur la tête de brossage.
Caractéristiques et avantages
Brosse-rouleau réglableRéglable en hauteur, la brosse-rouleau s'adapte à toutes les hauteurs de poils de tapis.
Remplacement de la brosse sans outilsRemplacement sans outils de la brosse-rouleau en un clin d'œil.
Système de changement rapide pour le cordon d'alimentationRemplacement du cordon d'alimentation sans connaissances préalables permettant de gagner du temps et de réduire les coûts.
Embrayage centrifuge breveté
- Pour une durée de vie prolongée : l'embrayage centrifuge protège la tête de brossage des surcharges et évite des frais d'entretien élevés.
Spécifications
Données techniques
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Largeur de travail (cm)
|30
|Dépression (mbar/kPa)
|193 / 19,3
|Débit d'air (l/s)
|43
|Puissance nominale (W)
|850
|Capacité de la cuve (l)
|5,5
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|12
|Niveau sonore (dB (A))
|66
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|8,3
|Poids avec emballage (kg)
|11,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|340 x 310 x 1215
Inclus dans la livraison
- Suceur fentes
- Buse pour fauteuils
- Tube d’aspiration amovible
- Flexible d'aspiration extensible
- Quantité de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau du sac filtrant: Toison
- Brosse-rouleau standard: 1 Pièce(s)
- Mousse filtrante: 1 Pièce(s)
Équipement
- Affichage de l'état du filtre
- Câble électrique enfichable: Standard
- Hauteur de poignée ajustable
- Classe de protection: II
Videos
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine CV 30/1 *EU
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.