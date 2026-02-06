D'une largueur de travail de 30cm, l'aspiro-brosseur CV 30/1 est idéal pour toutes les surfaces textiles comme les moquettes ou les tapis. Il est aussi à l'aise dans l'hôtellerie que pour des applications dans des showrooms, boutiques ou autres. Equipé d'un flexible d'aspiration amovible permettant d'aspirer les poussières dans des endroits peu accessibles, il est polyvalent. Robuste, l'aspiro-brosseur CV 30/1 possède une sécurité qui va débrayer la brosse en cas de surcharges,lorsque des déchets la bloque en fonctionnement. Le démontage ou le remplacement de la brosse s'effectue rapidement et sans outil par l'utilisateur. Le câble électrique se déconnecte très simplement de la poignée pour être remplacé. La brosse se règle en hauteur et permet d'adapter le brossage à la hauteur des fibres de la moquette. Le réglage se fait grâce à un bouton gradué et accessible directement sur la tête de brossage.