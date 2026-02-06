Que ce soit dans l'hôtellerie, la restauration, les bureaux ou les showrooms, l'aspiro-brosseur CV 38/2 Adv répond à toutes les attentes de nettyage rapide de grandes surfaces. Son faible poids ainsi que son ergonomie garantissent une utilisation confortable et sans fatigue pour l'utilisateur. Le CV 38/2 Adv est équipé de 2 moteurs pour un meilleur rendement. Des accessoires directement intégrés sur la machine élargissent les possibilités d'utilisation. Un témoin lumineux signale à l'utilisateur la hauteur idéale de brossage suivant l'épaisseur de la fibre de la moquette. L'aspiro-brosseur possède un système breveté permettant de remplacer les sacs filtrants sans dégager de poussière. Ceux-ci sont conçus avec 3 couches non-tissées résistant aux déchirures. D'autres spécificités comme le remplacement de la brosse sans outil ou le système de changement rapide du câble d'alimentation électrique permettent de gagner en rapidité. Le câble de couleur jaune est très robuste, souple et ne se tord pas facilement.