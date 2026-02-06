CV 38/2 Adv *EU
Puissant et facile à utiliser, l'aspiro-brosseur CV 38/2 Adv est idéal pour les grandes surfaces. Le remplacement de la brosse et du câble électrique se fait rapidement et sans aucun outil.
Que ce soit dans l'hôtellerie, la restauration, les bureaux ou les showrooms, l'aspiro-brosseur CV 38/2 Adv répond à toutes les attentes de nettyage rapide de grandes surfaces. Son faible poids ainsi que son ergonomie garantissent une utilisation confortable et sans fatigue pour l'utilisateur. Le CV 38/2 Adv est équipé de 2 moteurs pour un meilleur rendement. Des accessoires directement intégrés sur la machine élargissent les possibilités d'utilisation. Un témoin lumineux signale à l'utilisateur la hauteur idéale de brossage suivant l'épaisseur de la fibre de la moquette. L'aspiro-brosseur possède un système breveté permettant de remplacer les sacs filtrants sans dégager de poussière. Ceux-ci sont conçus avec 3 couches non-tissées résistant aux déchirures. D'autres spécificités comme le remplacement de la brosse sans outil ou le système de changement rapide du câble d'alimentation électrique permettent de gagner en rapidité. Le câble de couleur jaune est très robuste, souple et ne se tord pas facilement.
Caractéristiques et avantages
Témoin lumineux
Excellents résultats de nettoyage
Remplacement de la brosse sans outilsRemplacement sans outils de la brosse-rouleau en un clin d'œil.
Rangement intégré
Spécifications
Données techniques
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Largeur de travail (cm)
|38
|Dépression (mbar/kPa)
|200 / 20
|Débit d'air (l/s)
|40
|Puissance nominale (W)
|850
|Capacité de la cuve (l)
|5,5
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|12
|Niveau sonore (dB (A))
|65
|Puissance moteur brosse (W)
|150
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|8,8
|Poids avec emballage (kg)
|12,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|370 x 390 x 1215
Inclus dans la livraison
- Suceur fentes
- Buse pour fauteuils
- Tube d’aspiration amovible
- Flexible d'aspiration extensible
- Quantité de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau du sac filtrant: Toison
- Brosse-rouleau standard: 1 Pièce(s)
Équipement
- Affichage de l'état du filtre
- Hauteur de poignée ajustable
Domaines d'utilisation
- Moquette
- Utilisation idéale dans l'hôtellerie, la restauration, le commerce et le nettoyage des bâtiments
