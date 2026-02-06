Avec des résultats de nettoyage équivalents à ceux d'un aspiro-brosseur, la balayeuse à batterie CVS 65/1 Bp est spécialement conçue pour le nettoyage des moquettes. Avec une batterie amovible Lithium-Ion de 36 Volts elle offre autonomie de balayage allant jusqu'à 60 min soit 1800 m² de moquette nettoyée sur une charge de batterie. Son système de double filtration avec préfiltre et filtre plissé plat avec revêtement PTFE est très performant et certifié pour les classes de poussières L et M. Avec un niveau sonore de seulement 56 dB(A), l'utilisation de la machine est possible même dans les zones sensibles au bruit. Le réglage précis de la pression du balai principal permet d'ajuster la machine en fonction du type de moquette, que ce soit un revêtement non tissé, du velours court, des moquettes bouclées ou des velours longs. Cela permet également de limiter l'usure du balai principal. La machine est livrée de série avec une batterie, un chargeur ainsi que d'un balai latéral pour un nettoyage au plus près des murs. La batterie et le chargeur ne sont pas inclus.