EB 30/1 Li-Ion

Le balai électrique EB 30/1 Li-Ion est équipé d’une brosse-rouleau et d’un bac à déchets pour aspirer la poussière des sols durs et des tapis. Ce balai professionnel est silencieux.

Caractéristiques et avantages
Balai électrique EB 30/1 Li-Ion: Remplacement aisé de la batterie
Remplacement aisé de la batterie
Balai électrique EB 30/1 Li-Ion: Remplacement de la brosse sans outils
Remplacement de la brosse sans outils
La brosse-rouleau peut être enlevé sans outils pour faciliter le nettoyage.
Balai électrique EB 30/1 Li-Ion: Chargeur rapide
Chargeur rapide
Bac à déchets est facile à vider et à replacer
  • Vidage rapide et simple sans entrer en contact avec la saleté.
Spécifications

Données techniques

Largeur de travail (mm) 300
Capacité de la cuve (l) 1
Niveau sonore (dB (A)) 56
Courant de charge (A) 1,8
Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Type de batterie Batterie lithium-ion
Voltage (V) 7,2
Capacité de la batterie (2,5 Ah)
Durée de travail de la batterie sur des sols durs (min) 51
Durée de travail de la batterie sur des tapis (min) 41
Couleur Anthracite
Poids sans accessoires (kg) 2,8
Poids avec emballage (kg) 3,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 250 x 300 x 1340

Inclus dans la livraison

  • Batterie: 7,2 V / 2,5 Ah batterie (1 unité)
  • Chargeur rapide BC 1/1.8
  • Brosse-rouleau standard
  • Manche télescopique avec poignée, réglable en hauteur
  • Bac à poussières
