EB 30/1 Li-Ion
Le balai électrique EB 30/1 Li-Ion est équipé d’une brosse-rouleau et d’un bac à déchets pour aspirer la poussière des sols durs et des tapis. Ce balai professionnel est silencieux.
Caractéristiques et avantages
Remplacement aisé de la batterie
Remplacement de la brosse sans outilsLa brosse-rouleau peut être enlevé sans outils pour faciliter le nettoyage.
Chargeur rapide
Bac à déchets est facile à vider et à replacer
- Vidage rapide et simple sans entrer en contact avec la saleté.
Spécifications
Données techniques
|Largeur de travail (mm)
|300
|Capacité de la cuve (l)
|1
|Niveau sonore (dB (A))
|56
|Courant de charge (A)
|1,8
|Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Voltage (V)
|7,2
|Capacité de la batterie
|(2,5 Ah)
|Durée de travail de la batterie sur des sols durs (min)
|51
|Durée de travail de la batterie sur des tapis (min)
|41
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|2,8
|Poids avec emballage (kg)
|3,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|250 x 300 x 1340
Inclus dans la livraison
- Batterie: 7,2 V / 2,5 Ah batterie (1 unité)
- Chargeur rapide BC 1/1.8
- Brosse-rouleau standard
- Manche télescopique avec poignée, réglable en hauteur
- Bac à poussières
