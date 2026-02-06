B 80 W version disques
L’autolaveuse B 80 W version disques est destinée au nettoyage efficace de vastes surfaces. Cette autolaveuse professionnelle est la solution idéale en matière de confort de travail.
Avec l’autolaveuse B 80 W, dites oui au changement : En choisissant la tranquillité: Dotée du Kärcher Intelligent Key, il est possible de programmer les réglages dont l'utilisateur a besoin lors du nettoyage et auxquels il aura ensuite accès avec sa propre clé. L’ordinateur de bord intégré informe l’opérateur des contrôles et maintenances à effectuer ainsi que des consommables à renouveler. En privilégiant le confort: Grâce aux nouvelles technologies Kärcher, le remplissage et le rinçage des réservoirs s’exécutent automatiquement. Inventive, l’autolaveuse B 80 W dispose d’un équipement complet pour le nettoyage d’appoint : support de fixation pour balai, dispositif de rangement… En optant pour une économie durable: L’autolaveuse B 80 W est équipée du mode eco!efficiency offrant un faible niveau sonore, une maîtrise parfaite de la consommation d’énergie et de détergent et l’assurance d’une qualité de nettoyage irréprochable. En préférant la simplicité: Très compacte, elle se faufile partout et se manie sans effort. D’une utilisation intuitive, l’autolaveuse B 80 W dispose d’un bouton de commande unique sur lequel sont rassemblées les principales fonctionnalités de la machine.
Caractéristiques et avantages
Quatre batteries au choix
- Types de batterie: 170 Ah sans entretien avec la technologie polaire (C5), 180 Ah sans entretien (C5), 180 Ah avec peu d'entretien (C5) ou 240 Ah sans entretien (C5)
- Chargeur intégré parfaitement adapté aux différents types de batteries.
- Pour une longue durée de vie des batteries
Fonctionnalité Auto-fill in
- Gain de temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre.
- Le remplissage s'arrête automatiquement lorsque le réservoir est plein.
Abaissement automatique de la tête de brossage et du suceur d'aspiration
- La tête de brossage et le suceur d'aspiration sont abaissés automatiquement en fonction du programme de nettoyage sélectionné.
- Pratique: la raclette se relève automatiquement en marche arrière
Tête de brossage à brosse-disque
- Largeur de travail de 65 ou 75 cm
- Utilisation simple: le déverrouillage de la brosse se fait par l'intermédiaire d'une pédale. Le verrouillage s'effectue en clipant la brosse à la main.
Sélecteur EASY-Operation
- Utilisation d'une simplicité enfantine.
- Les fonctions de base sont contrôlées par le bouton de commande unique.
Mode d'économie d'énergie eco!efficiency
- Pour une réduction considérable de la consommation d'énergie et une autonomie plus longue de la batterie.
- Extra silencieuse et donc optimale pour les zones sensibles au bruit (exemple: hôpitaux ou hôtels).
Manipulation simple
- Manipulation aisée grâce aux commandes claires à code couleur.
- Utilisation simplifiée pour un temps d'apprentissage raccourci.
Pression de la brosse réglable
- Pression d’applique réglable électriquement.
- Réglage facile de la pression de contact.
- La pression s'ajuste auomatiquement
Traction puissante
- Fonctionnement en marche avant et arrière.
- La vitesse maximale peut être préréglée.
Suceur d’aspiration droit ou coudé
- Aspiration parfaite sur tous les sols.
- Plusieurs raclettes disponibles : en caoutchouc naturel, en polyuréthane résistant aux hydrocarbures, raclettes fendues pour sols sensibles ou fermées pour sols rugueux.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail, brosses (mm)
|750
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|940
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|80 / 80
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|3000
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|2250
|Type de batterie
|Sans entretien
|Batterie (V/Ah)
|24 / 240
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 4
|Temps de charge de la batterie (h)
|env. 9
|Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|210
|Pression des brosses au sol (kg)
|54
|Rayon de braquage (mm)
|1800
|Consommation d'eau (l/min)
|10
|Niveau sonore (dB (A))
|69
|Voltage (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Puissance absorbée (W)
|max. 2200
|Poids total autorisé (kg)
|404
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1617 x 810 x 1154
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 2 Pièce(s)
- Chargeur
Équipement
- Traction puissante
- Système à deux réservoirs
Videos
Composants configurables
Composants configurables