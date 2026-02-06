B 80 W version rouleaux
L’autolaveuse B 80 W version rouleaux permet un nettoyage efficace des grandes surfaces. Dotée du système Kärcher Intelligent Key, cette autolaveuse évite les erreurs d’utilisation.
Avec l’autolaveuse B 80 W, dites oui au changement : En choisissant la tranquillité: Dotée du Kärcher Intelligent Key, il est possible de programmer les réglages dont l'utilisateur a besoin lors du nettoyage et auxquels il aura ensuite accès avec sa propre clé. L’ordinateur de bord intégré informe l’opérateur des contrôles et maintenances à effectuer ainsi que des consommables à renouveler. En privilégiant le confort: Grâce aux nouvelles technologies Kärcher, le remplissage et le rinçage des réservoirs s’exécutent automatiquement. Inventive, l’autolaveuse B 80 W dispose d’un équipement complet pour le nettoyage d’appoint : support de fixation pour balai, dispositif de rangement… En optant pour une économie durable: L’autolaveuse B 80 W est équipée du mode eco!efficiency offrant un faible niveau sonore, une maîtrise parfaite de la consommation d’énergie et de détergent et l’assurance d’une qualité de nettoyage irréprochable. En préférant la simplicité: Très compacte, elle se faufile partout et se manie sans effort. D’une utilisation intuitive, l’autolaveuse B 80 W dispose d’un bouton de commande unique sur lequel sont rassemblées les principales fonctionnalités de la machine.
Caractéristiques et avantages
Quatre batteries au choixSans entretien avec les batteries 170 Ah, 180 Ah, 240 (C5), et avec un entretien réduit avec la batterie 180 Ah (C5). Chargeur de batterie compatible avec les différents types de batterie. Pour une longue durée de vie des batteries
Remplissage automatiqueGain de temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre. Arrêt automatique du remplissage dès que le réservoir est plein.
Abaissement automatique de la tête de brossage et du suceur d'aspirationAbaissement automatique en fonction du programme de nettoyage sélectionné. Pratique: la raclette se relève automatiquement en marche arrière
Tête de brossage avec roulettes.
- Disponible avec une largeur de travail de 65 ou 75 centimètres.
- Le tiroir intégré pour les grosses particules protège la raclette contre les obstructions.
- Economies d'eau grâce aux brosses-rouleaux en contrarotation.
Fonctionnement facile
- Utilisation d'une simplicité enfantine.
- Les fonctions de base sont contrôlées par le bouton de commande unique.
Mode éco!efficacité
- Pour une réduction considérable de la consommation d'énergie et une autonomie plus longue de la batterie.
- Réduit le bruit de fonctionnement pour les applications dans les zones sensibles au bruit.
Manipulation simple
- Manipulation aisée grâce aux commandes claires à code couleur.
- Utilisation simplifiée pour un temps d'apprentissage raccourci.
Pression de la brosse réglable
- La pression peut être réglée électriquement
- Ajustement parfait de la pression aux exigences de nettoyage.
- La pression s'ajuste auomatiquement
Avancement par traction
- Fonctionnement en marche avant et arrière.
- La vitesse maximale peut être réglée
Suceur d’aspiration droit ou coudé
- Aspiration parfaite sur tous les sols.
- Les lèvres d'aspiration peuvent être en caoutchouc naturel ou en polyuréthane résistant à l'huile.
- Lèvres d'aspiration fendues/fermées en option pour les sols sensibles/transparents.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail, brosses (mm)
|750
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|940
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|80 / 80
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|3000
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|2250
|Type de batterie
|Sans entretien
|Batterie (V/Ah)
|24 / 240
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 4
|Temps de charge de la batterie (h)
|env. 9
|Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|600 - 1400
|Pression des brosses au sol (kg)
|54
|Consommation d'eau (l/min)
|10
|Niveau sonore (dB (A))
|69
|Voltage (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Puissance absorbée (W)
|max. 2200
|Poids total autorisé (kg)
|404
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1550 x 809 x 1154
Inclus dans la livraison
- Brosses-rouleaux: 2 Pièce(s)
- Chargeur
Équipement
- Fact
- Fonction de prébalayage
- Traction puissante
- Système à deux réservoirs
Domaines d'utilisation
- Parfait pour les applications de nettoyage dans les piscines, les centres commerciaux et les aéroports.
- Idéal dans l'industrie, le secteur des transports et les aéroports
