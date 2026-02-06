B 80 W version rouleaux

L’autolaveuse B 80 W version rouleaux permet un nettoyage efficace des grandes surfaces. Dotée du système Kärcher Intelligent Key, cette autolaveuse évite les erreurs d’utilisation.

Avec l’autolaveuse B 80 W, dites oui au changement : En choisissant la tranquillité: Dotée du Kärcher Intelligent Key, il est possible de programmer les réglages dont l'utilisateur a besoin lors du nettoyage et auxquels il aura ensuite accès avec sa propre clé. L’ordinateur de bord intégré informe l’opérateur des contrôles et maintenances à effectuer ainsi que des consommables à renouveler. En privilégiant le confort: Grâce aux nouvelles technologies Kärcher, le remplissage et le rinçage des réservoirs s’exécutent automatiquement. Inventive, l’autolaveuse B 80 W dispose d’un équipement complet pour le nettoyage d’appoint : support de fixation pour balai, dispositif de rangement… En optant pour une économie durable: L’autolaveuse B 80 W est équipée du mode eco!efficiency offrant un faible niveau sonore, une maîtrise parfaite de la consommation d’énergie et de détergent et l’assurance d’une qualité de nettoyage irréprochable. En préférant la simplicité: Très compacte, elle se faufile partout et se manie sans effort. D’une utilisation intuitive, l’autolaveuse B 80 W dispose d’un bouton de commande unique sur lequel sont rassemblées les principales fonctionnalités de la machine.

Caractéristiques et avantages
Autolaveuse B 80 W version rouleaux: Quatre batteries au choix
Sans entretien avec les batteries 170 Ah, 180 Ah, 240 (C5), et avec un entretien réduit avec la batterie 180 Ah (C5). Chargeur de batterie compatible avec les différents types de batterie. Pour une longue durée de vie des batteries
Autolaveuse B 80 W version rouleaux: Remplissage automatique
Gain de temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre. Arrêt automatique du remplissage dès que le réservoir est plein.
Autolaveuse B 80 W version rouleaux: Abaissement automatique de la tête de brossage et du suceur d'aspiration
Abaissement automatique en fonction du programme de nettoyage sélectionné. Pratique: la raclette se relève automatiquement en marche arrière
Tête de brossage avec roulettes.
  • Disponible avec une largeur de travail de 65 ou 75 centimètres.
  • Le tiroir intégré pour les grosses particules protège la raclette contre les obstructions.
  • Economies d'eau grâce aux brosses-rouleaux en contrarotation.
Fonctionnement facile
  • Utilisation d'une simplicité enfantine.
  • Les fonctions de base sont contrôlées par le bouton de commande unique.
Mode éco!efficacité
  • Pour une réduction considérable de la consommation d'énergie et une autonomie plus longue de la batterie.
  • Réduit le bruit de fonctionnement pour les applications dans les zones sensibles au bruit.
Manipulation simple
  • Manipulation aisée grâce aux commandes claires à code couleur.
  • Utilisation simplifiée pour un temps d'apprentissage raccourci.
Pression de la brosse réglable
  • La pression peut être réglée électriquement
  • Ajustement parfait de la pression aux exigences de nettoyage.
  • La pression s'ajuste auomatiquement
Avancement par traction
  • Fonctionnement en marche avant et arrière.
  • La vitesse maximale peut être réglée
Suceur d’aspiration droit ou coudé
  • Aspiration parfaite sur tous les sols.
  • Les lèvres d'aspiration peuvent être en caoutchouc naturel ou en polyuréthane résistant à l'huile.
  • Lèvres d'aspiration fendues/fermées en option pour les sols sensibles/transparents.
Spécifications

Données techniques

Type d'entraînement Batterie
Avancement par traction Moteur de traction
Largeur de travail, brosses (mm) 750
Largeur de travail en aspiration (mm) 940
Réservoir eau propre / eau sale (l) 80 / 80
Rendement surfacique théorique (m²/h) 3000
Rendement surfacique pratique (m²/h) 2250
Type de batterie Sans entretien
Batterie (V/Ah) 24 / 240
Autonomie de la batterie (h) max. 4
Temps de charge de la batterie (h) env. 9
Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Vitesse de rotation des brosses (tr/min) 600 - 1400
Pression des brosses au sol (kg) 54
Consommation d'eau (l/min) 10
Niveau sonore (dB (A)) 69
Voltage (V) 100 / 240
Fréquence (Hz) 50 / 60
Puissance absorbée (W) max. 2200
Poids total autorisé (kg) 404
Dimensions (L × l × H) (mm) 1550 x 809 x 1154

Inclus dans la livraison

  • Brosses-rouleaux: 2 Pièce(s)
  • Chargeur

Équipement

  • Fact
  • Fonction de prébalayage
  • Traction puissante
  • Système à deux réservoirs
Videos
Domaines d'utilisation
  • Parfait pour les applications de nettoyage dans les piscines, les centres commerciaux et les aéroports.
  • Idéal dans l'industrie, le secteur des transports et les aéroports
Composants configurables

Les tabliers latéraux sont réglables en hauteur et maintiennent l’eau au-dessous de la tête de brossage. La solution de nettoyage est ainsi acheminée de manière optimale jusqu’au suceur d’aspiration, y compris en courbe. Tête de brossage emballée à part.

Suceur droit avec galets d'appui. L=940 mm. Raclettes d'aspiration dentelées, résistantes aux hydrocarbures et à l'usure, pour tous sols. Pour B 60 W, BR/BD 55/40 C-W, B 80 W, B90 R et B 140 R (en 75 cm)

Les tabliers latéraux sont réglables en hauteur et maintiennent l’eau au-dessous de la tête de brossage. La solution de nettoyage est ainsi acheminée de manière optimale jusqu’au suceur d’aspiration, y compris en courbe. Tête de brossage emballée à part.

Le kit Home Base «Support pour mop» comprend un clip pour balai à franges, un support pour balai à franges et un porte-flacon – la solution idéale pour transporter le balai à franges directement sur l'autolaveuse.

Y compris: raclettes oléorésistantes à usage quadruple & poids additionnel pour un glissement optimisé & roulettes d’appui faciles à régler.

Les tabliers latéraux sont réglables en hauteur et maintiennent l’eau au-dessous de la tête de brossage. La solution de nettoyage est ainsi acheminée de manière optimale jusqu’au suceur d’aspiration, y compris en courbe. Tête de brossage emballée à part.
