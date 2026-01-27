Équipée d’une batterie puissante à technologie lithium-ions, notre aspiro-laveuse ultra-compacte BD 30/4 C Bp Pack réalise d'excellentes performances sur des petites surfaces allant jusqu'à 300 m². Qu'il s'agisse d'une surface en pierre naturelle ou artificielle, en résine époxy, en linoléum ou en PVC, l'appareil permet un nettoyage rapide et en profondeur. Grâce à son suceur d'aspiration oscillant, la machine peut aspirer l'eau même en arrière si besoin. Compacte et pratique, son poids léger de 20 kg seulement permet une utilisation confortable pour le nettoyage des paliers et escaliers d'étage.