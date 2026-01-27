BD 30/4 C Bp Pack
Ultra compacte et légère, l'aspiro-laveuse BD 30/4 C Bp Pack est équipée d'une batterie lithium-ions et permet un nettoyage rapide sur les petites surfaces.
Équipée d’une batterie puissante à technologie lithium-ions, notre aspiro-laveuse ultra-compacte BD 30/4 C Bp Pack réalise d'excellentes performances sur des petites surfaces allant jusqu'à 300 m². Qu'il s'agisse d'une surface en pierre naturelle ou artificielle, en résine époxy, en linoléum ou en PVC, l'appareil permet un nettoyage rapide et en profondeur. Grâce à son suceur d'aspiration oscillant, la machine peut aspirer l'eau même en arrière si besoin. Compacte et pratique, son poids léger de 20 kg seulement permet une utilisation confortable pour le nettoyage des paliers et escaliers d'étage.
Caractéristiques et avantages
Batterie lithium-ion puissante incluseLa batterie ne demande aucune maintenance et montre une durée de vie plus élevée que celle des batteries traditionnelles. Un chargement partiel ou intermédiaire est possible sans problèmes.
Dimensions minimalesBesoin de peu de place pour le rangement. La machine peut également être transportée dans une voiture de tourisme.
Suceur d'aspiration oscillant courbeAspiration de l'eau fiable, même dans des courbes étroites. Si besoin, une aspiration en arrière est également possible. Lèvres du suceur d'aspiration souple, résistant aux hydrocarbures inclus.
Chargeur externe de batterie compact, inclus
- Facile à ranger.
- Peut être utilisé à n'importe quelle prise de courant.
- Garantit des durées de chargement réduites.
Pièces détachées et matériaux d'une qualité constamment élevée
- Châssis et système de verrouillage en aluminium de haute qualité.
- Qualité robuste et durable.
Mode eco!efficiency économique
- Economise l'eau et prolonge la durée d'opération de la batterie.
- Frais réduit grâce aux intervalles de nettoyage plus longs et réduit la consommation de détergents.
- Réduit le niveau sonore pendant l'opération.
Extrêmement compact, agile et maniable
- Nettoyage efficace de petites surfaces encombrantes.
- Le timon pivotable permet de s'éloigner des murs à un angle de 90°.
Poids léger de la machine (20 kg)
- Facilite le transport.
- Pas besoin d'un ascenseur pour utiliser l'appareil à différents étages.
- Peut facilement être rangé dans une voiture par une seule personne.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Entraînement par la rotation de la brosse
|Largeur de travail, brosses (mm)
|280
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|325
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|4 / 4
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|900
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|600
|Batterie (V/Ah)
|36,5 / 5,2
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 1
|Temps de charge de la batterie (h)
|3
|Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|150
|Pression des brosses au sol (g/cm²/kg)
|20 / 10
|Consommation d'eau (l/min)
|1
|Niveau sonore (dB (A))
|max. 70
|Puissance absorbée (W)
|max. 240
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|19,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|555 x 375 x 1050
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 1 Pièce(s)
- Batterie
- Chargeur
- Roues de transport
- Suceur d'aspiration coudé
Équipement
- Système à deux réservoirs
