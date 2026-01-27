BD 50/50 C Bp Pack Classic *EU
La BD 50/50 C Bp Pack Classic est un modèle d’entrée de gamme économique et compact dans la catégorie des autolaveuses sur batterie. Elle dispose d'un rendement surfacique de 2000 m²/h.
De dimensions compactes, l’autolaveuse BD 50/50 C Bp Pack Classic fonctionne sur batterie et est équipée de brosses-disques. Elle offre une excellente visibilité de la surface à nettoyer. Son maniement est des plus simples grâce au bouton de commande EASY Operation de Kärcher. En outre, ses possibilités de réglage et ses fonctionnalités sont réduites au minimum pour faciliter une prise en main rapide de l'autolaveuse par les utilisateurs. La BD 50/50 C Bp Pack Classic est recommandée dans les supermarchés, l’hôtellerie et les établissements de santé.
Caractéristiques et avantages
Équipée d'une électrovanne et d'une roulette de transport pour plus de confortÉlectrovanne pour arrêt d'eau automatique après avoir relâché l'interrupteur homme-mort. La roulette de transport repliable permet une application aisée de la méthode en deux étapes. La roulette de transport repliable facilite considérablement le transport.
Maniement simple grâce au bouton EASY-OperationSymboles explicites et commandes intuitives. Courte période de familiarisation avec la machine. Les commandes intuitives de couleur jaune rendent la machine facile à utiliser.
Modèle d’entrée de gamme économiqueExcellent rapport qualité-prix. Dispose des fonctionnalités essentielles.
Dimensions compactes et grand volume de réservoir
- Très agile.
- Très bonne visibilité de la surface à nettoyer.
Grand compartiement pour batterie adapté à tous types de batteries standards
- Compartiment de batterie facile d’accès pour un changement de batterie rapide.
- Convient également pour plusieurs roulements d'équipe sur une même journée.
Système Home Base
- Possibilité de raccorder des accessoires ou outils.
- Outils de nettoyage supplémentaires peuvent être transportés à bord.
Panneau EASY Operation
- Maniement au moyen d’un seul bouton
- Maniement très simple.
Association simple des fonctions grâce aux éléments de commande en jaune
- Durée de familiarisation réduite pour un personnel non spécialisé.
Composants robustes et d’une grande longévité
- Convient à l’utilisation quotidienne.
- Excellente longévité.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Entraînement par la rotation de la brosse
|Largeur de travail, brosses (mm)
|510
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|900
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|50 / 50
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 2040
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|1200
|Type de batterie
|Sans entretien
|Batterie (V/Ah)
|24 / 105
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 3
|Temps de charge de la batterie (h)
|env. 12
|Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression des brosses au sol (g/cm²/kg)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|Rayon de braquage (mm)
|1240
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 2,3
|Niveau sonore (dB (A))
|66
|Puissance absorbée (W)
|max. 1100
|Poids sans accessoires (kg)
|40
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 1 Pièce(s)
- Batterie
- Chargeur
- Suceur d'aspiration en V
Équipement
- Système à deux réservoirs