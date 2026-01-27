De dimensions compactes, l’autolaveuse BD 50/50 C Bp Pack Classic fonctionne sur batterie et est équipée de brosses-disques. Elle offre une excellente visibilité de la surface à nettoyer. Son maniement est des plus simples grâce au bouton de commande EASY Operation de Kärcher. En outre, ses possibilités de réglage et ses fonctionnalités sont réduites au minimum pour faciliter une prise en main rapide de l'autolaveuse par les utilisateurs. La BD 50/50 C Bp Pack Classic est recommandée dans les supermarchés, l’hôtellerie et les établissements de santé.